У Львові стався обвал у житловому будинку: люди відмовилися від евакуації

У Львові стався обвал у житловому будинку: люди відмовилися від евакуації

Жерт немає.

У середмісті Львова стався обвал у житловому будинку.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 лютого.

Камера спостереження зафіксувала, як обвалилися дерев’янні сходи. Триповерхова кам'яниця - це пам’ятка архітектури із майже півтисячолітньою історією. Від 2008-го її використовують як житловий будинок на вісім квартир

Минулося без потерпілих. Утім шестеро людей, а це жителі другого та третього поверхів, тепер заблоковані у власних оселях. Від евакуації вони, за словами рятувальників, відмовилися. Чиновники кажуть, якщо виникне потреба, то людей відселять. "Проводиться моніторинг квартир щодо того, чи є потреба їх відселяти. Шукаємо місця", - каже заступник голови Галицької адміністрації Роман Гавчак.

В картирах є газ та електрика. Загрози подальших руйнувань немає, запевняють спеціалісти. Адже опорні конструкції вціліли. Сьогодні мають вирішити, як зробити тимчасові сходи. На першому поверсі розташовані кав'ярні. Вони не зруйновані, лише усередині усе вкрилося пилом.