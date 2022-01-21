У Львові стрімко зростає кількість госпіталізованих дітей із коронавірусом: серед них немовлята

Одна дитина в реанімації.

Сьогодні у Львові вирішуватимуть, чи відправляти школярів на дистанційне навчання. Серед них стрімко шириться кількість хворих на коронавірусу. З початку пандемії - нині в області найбільша кількість шпиталізованих дітей, їх загалом майже 90.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

В дитячій лікарні «Охматдит» нині дійсно рекордна кількість хворих на коронавірус дітей. Загалом 70 юних пацієнтів - їм від кількох місяців і до 17 років.

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Одна дитина в реанімації. В «Охматдиті» загалом передбачено 120 ліжко-місць, і як бачите більшість уже заповнена. Тож на базі інших лікарень, які були резервними, теж розгортають додаткові ліжка. Наприклад, міська дитяча лікарня до цього часу не приймала пацієнтів із коронавірусом, нині ж тут запрацювало діагностичне ізоляційне відділення на 30 ліжок, медики кажуть, за потреби можуть збільшити кількість місць до сотні. І тут вже є пацієнти - 19 дітей, двом з них немає і року.

«Піднялася температура до 39.5, млявість, дитинка сонлива, цілий день майже спала, температуру тяжко було збити», - розповідає мама малюка.

Чому так багато хворих дітей? Медики пояснюють кількома причинами: по-перше, з’явились нові штами коронавірусу, до яких чутливі діти. А по-друге, новорічні і різдвяні свята - люди збирались родинами, подорожували, багато контактували один з одним. І захворюваність стрімко зросла.

«Бачимо наскільки збільшилася кількість дітей в наше приймальне відділення, коли ми робили швидкі тести, було дуже багато позитивних тестів», - кажуть місцеві лікарі.

Хворих дітей так багато, що Львівський штаб протидії COVID-19 хоче перевести школярів старших класів на дистанційне навчання, на 2 тижні. Сьогодні це вирішуватиме міська комісія з надзвичайних ситуацій. Розглядатимуть і посилення карантин з обмежень.

У Львові 70 дітей шпиталізовані з коронавірусом | Новини України

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