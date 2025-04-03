У Львові "свідок Єгови" отримав повістку і відмовився від мобілізації: чи покарали його

Чоловік ухилився від мобілізації / © ТСН.ua

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У Львові до 3 років позбавлення волі засудили 33-річного чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через «релігійні переконання».

Про це йдеться у вироку Залізничного районного суду м. Львова.

За даними суду, житель Львова у червні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому намагались дати повістку, проте чоловік відмовився її отримувати та ухилився від призову до армії.

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На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що «не хотів бути призваним у складі військової частини для військової служби через релігійні переконання, оскільки являється охрещеним служителем Релігійного об`єднання Свідків Єгови в Україні і військова служба для нього є неприйнятною. Водночас зазначив, що під час спілкування з працівниками ТЦК останні пропонували йому службу, що не пов`язана з носінням зброї, а іншу, зокрема «роботу з документами, на кухні». Однак він відхилив такі пропозиції, оскільки його релігійні переконання несумісні з будь-якою військовою службою та носінням військової форми. Не вбачає своєї провини та просив його виправдати».

Під час розгляду справи суд зауважив, що «заміна військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період на альтернативну (невійськову) службу законом не передбачена».

Дата публікації 14:28, 27.09.24 Кількість переглядів 46 Новини ТСН 14:00 27 вересня. Російський шахед у Румунії й атака на російські сервери

«Жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов`язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни», — йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.