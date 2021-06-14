У Львові турецький пластичний хірург безкоштовно прооперував українських дітей із різними вадами

Кожен малюк мав вади, які потребували втручання.

У Львів приїхав відомий турецький пластичний хірург Хакан Агір, щоб разом з місцевими медиками виправляти вроджені дитячі вади. За п’ять днів - лікарі провели 15 безкоштовних операцій.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

У коридорі на операцію чекає чотирирічна Оля. У дівчинки судинна мальформація - вроджена вада ноги. Це її друга операція. Перед операцією львівські лікарі разом з відомим турецьким пластичним хірургом обговорюють план хірургічного втручання. Мовного бар’єру немає, наші медики також говорять англійською.

Член американської і європейських асоціацій пластичних хірургів Хакан Агір в Україні не вперше. Працював пліч-о-пліч з дніпровськими лікарями. Каже, такий обмін досвідом корисний і для нього. «Я приїхав не тільки вчити, а й вчитися, у вас висококласні лікарі, у них цікаві техніки роботи, але бракує трохи сучаснішого медобладнання», - переконаний пластичний хірург з Туреччини

Вроджені вади обличчя дуже складні для корекції, каже дитячий пластичний хірург Остап Могиляк. Щороку він оперує понад 600 таких пацієнтів. Навчався у багатьох країнах, а от з турецьким досвідом має справу вперше.

Новини України: до Львова приїхав турецький пластичний хірург, аби виправляти вроджені дитячі вади

Такій міжнародній співпраці неабияк радіють пацієнти, особливо ті, що вже в післяопераційних палатах. 12-річна Юлія має вроджену пухлину обличчя, дівчинка вже перенесла 6 операцій. Ще трохи зусиль і Юля нічим не відрізнятиметься від однолітків.«Сподіваємось, що ще за 2-3 і буде все супер. Так як нам сьогодні показав лікар свої роботи…Дуже гарний результат і ми надіємося, що ми так само того досягнемо», - каже мама пацієнтки.

На стінах хірургічного відділення західноукраїнського спеціалізованого медичного центру виставка дитячих фото. Тут маленькі пацієнти до і після втручання. Вже скоро ця виставка поповниться новими світлинами. А пластичний хірург зі Стамбула обіцяє повернутися до Львова з черговою місією вже восени. І також оперуватиме українських дітей безкоштовно.

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