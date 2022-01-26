У Львові утворились довгі черги на ПЛР: люди стоять на вулиці по кілька годин (відео)

У Львові утворились довгі черги на ПЛР: люди стоять на вулиці по кілька годин (відео)

З 230 "ковідних" ліжок у Львівській обласній інфекційній лікарні - півтори сотні вже заповнені.

Понад 24 тисячі за добу інфікованих коронавірусом в Україні. За даними Міністрества охорони здоров'я, напередодні ушпиталити довелося понад 3 тисячі недужих, 141 людина померла.

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Як йдеться у випуску ТСН.12:00, на сьогодні в "червоній" зоні - Івано-Франківська область, відзавтра буде Рівненщина, і ще 13 областей - "помаранчеві", решта областей та столиця - на "жовтому" рівні епіднебезпеки. Втім, попри офіційну класифікацію, карантин посилюють у Тернополі і у Львівській області.

Нині у Львові біля державних поліклінік величезні черги на безкоштовні тести ПЛР. Щоб здати аналізи люди на вулиці стоять по кілька годин.

І за минулу добу позитивні результати ПЛР-тесту отримали 2286 осіб.

У Львівській обласній інфекційній лікарні - 230 "ковідних" ліжок і півтори сотні вже заповнені. За останній тиждень кількість госпіталізацій суттєво зросла. Є і важкі пацієнти, кажуть лікарі.



Вперше за весь час пандемії хворіє багато дітей, тому що вірус дуже заразний. У двох стаціонарах вже понад півтори сотні дітей. Через стрімкий ріст захворювання, не чекаючи, що уряд оголосить "червону" зону, в області самі запровадили певні обмеження.

Коронавірус в Україні: які обмеження почнуть діяти у Львівській області

Зокрема, від сьогодні всі навчальні заклади крім дитячих садків рекомендують відправити на "дистанційку" до 4 лютого. Під забороною усі масові заходи, громадський транспорт має бути наповнений лише на 50%. Фахівці певні - ці заходи мали б перервати ланцюжок захворювання, якщо ж не спрацює, з першого лютого будуть запроваджувати ще жорсткіші обмеження.

Наразі нові карантинні обмеження запровадили лише в області, Львів живе поки що без змін. Тобто у місті на дистанційному навчанні лише школярі старших класів.

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