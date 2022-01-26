У Львові ветерани війни вчать стріляти чиновників і комунальників: першим зброю до рук взяв мер Садовий

У Львові ветерани війни вчать стріляти чиновників і комунальників: першим зброю до рук взяв мер Садовий

Цей спортивно-стрілецький клуб три роки тому за гроші, отримані від держави, заснували АТОвці.

У Львові ветерани війни вчать тримати у руках зброю і влучати у мішені чиновників і комунальників. Такі стрільби вирішили проводити через нову загрозу російського вторгнення. На полігоні зібралося чотири десятки людей, дехто тільки ознайомлювався з автоматом і пістолетом, а дехто навіть вражав інструкторів прицільністю.

Про перший вишкіл посадовців - 25 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

На полігоні чиновникам і комунальникам пропонували три види зброї: напівавтоматичний карабін, високоточний болтовик і чеський пістолет калібру 9 на 19.

Також читайте Росія перекидає десантні війська ближче до кордону України – CIT

Як треба стріляти, показував досвідчений боєць. Початківцям, до того як дати зброю до рук, проводили інструктаж.

Першим зброю до рук взяв міський голова. Мішені - за 50 метрів. Андрій Садовий довго прицілювався, вистрілив, але влучив не одразу. Каже, досвід є - в школі ходив на стрільби, далі служив в армії, але навички треба поновити.

"Це будуть системні, щотижневі заняття для всіх. Тут в нас працівники стратегічних комунальних підприємств. Диверсійні якісь атаки можуть бути. Якщо ворог знає, що він буде мати великі втрати живої сили, він 100 разів подумає чи буде нападати", - зазначив Садовий.

Цей спортивно-стрілецький клуб три роки тому за гроші, отримані від держави, заснували АТОвці. Збройовий вишкіл тут вже отримали сотні людей - підприємці, айтівці, навіть школярі. Із загрозою масштабного російського вторгнення бажаючих навчитись стріляти більшає.

Новини Львова: ветерани війни вчать чиновників і комунальників поводженню зі зброєю

"Стріляти можуть всі, не залежно від віку, не залежно від статі. Жінки до того ставляться більш серйозно і, можливо, трошки більш розслаблено, чоловіки - більш скуті", - говорить інструктор стрілецького клубу Ігор Крупа.

Тренувальні стрільби у Львові проводитимуть щотижня, спершу вишкіл пройдуть комунальники і чиновники. Після спаду захворювання на COVID-19 на полігон запросять старшокласників. Для групи з 35 людей таке тренування коштує 15 тисяч гривень, гроші виділяють з міської скарбниці.

Нагадаємо:

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко прокоментував ймовірне вторгнення російських військ на територію України. Владислав Атрошенко наголосив, що тільки українська армія є стримувальним фактором для Путіна, тому потрібно її підтримувати. На нараді в мерії він заявив, що Росію в Україні "ніхто не чекає з короваями і гармошками".

Читайте також: