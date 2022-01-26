У Львові ветерани війни вчать стріляти чиновників і комунальників: першим зброю до рук взяв мер Садовий

Цей спортивно-стрілецький клуб три роки тому за гроші, отримані від держави, заснували АТОвці.
У Львові ветерани війни вчать тримати у руках зброю і влучати у мішені чиновників і комунальників. Такі стрільби вирішили проводити через нову загрозу російського вторгнення. На полігоні зібралося чотири десятки людей, дехто тільки ознайомлювався з автоматом і пістолетом, а дехто навіть вражав інструкторів прицільністю.
Про перший вишкіл посадовців - 25 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.
На полігоні чиновникам і комунальникам пропонували три види зброї: напівавтоматичний карабін, високоточний болтовик і чеський пістолет калібру 9 на 19.
Як треба стріляти, показував досвідчений боєць. Початківцям, до того як дати зброю до рук, проводили інструктаж.
Першим зброю до рук взяв міський голова. Мішені - за 50 метрів. Андрій Садовий довго прицілювався, вистрілив, але влучив не одразу. Каже, досвід є - в школі ходив на стрільби, далі служив в армії, але навички треба поновити.
"Це будуть системні, щотижневі заняття для всіх. Тут в нас працівники стратегічних комунальних підприємств. Диверсійні якісь атаки можуть бути. Якщо ворог знає, що він буде мати великі втрати живої сили, він 100 разів подумає чи буде нападати", - зазначив Садовий.
Цей спортивно-стрілецький клуб три роки тому за гроші, отримані від держави, заснували АТОвці. Збройовий вишкіл тут вже отримали сотні людей - підприємці, айтівці, навіть школярі. Із загрозою масштабного російського вторгнення бажаючих навчитись стріляти більшає.
"Стріляти можуть всі, не залежно від віку, не залежно від статі. Жінки до того ставляться більш серйозно і, можливо, трошки більш розслаблено, чоловіки - більш скуті", - говорить інструктор стрілецького клубу Ігор Крупа.
Тренувальні стрільби у Львові проводитимуть щотижня, спершу вишкіл пройдуть комунальники і чиновники. Після спаду захворювання на COVID-19 на полігон запросять старшокласників. Для групи з 35 людей таке тренування коштує 15 тисяч гривень, гроші виділяють з міської скарбниці.
Нагадаємо:
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко прокоментував ймовірне вторгнення російських військ на територію України. Владислав Атрошенко наголосив, що тільки українська армія є стримувальним фактором для Путіна, тому потрібно її підтримувати. На нараді в мерії він заявив, що Росію в Україні "ніхто не чекає з короваями і гармошками".
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