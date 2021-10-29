У Львові від коронавірусу одужала 91-річна жінка, яка мала стовідсоткове ураження легень

Вакциновані, зокрема й літні люди, хворіють украй рідко.

У Львові від коронавірусу одужала 91-но річна Софія Голдак. У жінки було стовідсоткове ураження легень. 10 днів вона пролежала під кисневою маскою в лікарні. Потім іще місяць провела вдома з кисневим концентратором. І от тиждень тому нарешті його зняла. Жінка перемозі над недугою завдячує вакцинації та оптимізму, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30 28 жовтня.

Бабці просто в один вечір стало дуже погано. Її стало трусити, міряємо температуру, температура просто на очах починає підійматися і підійматися до 39. Перші дні лікувалася вдома, далі її забрали до лікарні. Онука Марта була поруч із бабусею весь час. А заодно й санітаркою для всієї палати.

Пані Софія була повністю вакцинована. Але, пригадує, коли йшла на щеплення, серйозних сподівань на вакцину в неї не було.

Завідувачка одного з інфекційних відділень Наталія Ралець каже - вакциновані, зокрема й літні люди, хворіють украй рідко. Та й перебіг недуги мають геть інший.

Окрім вакцинації, є ще ціла низка чинників, які можуть упливати на легке одужання - як швидко після появи симптомів звернулися до лікарів, чи мали якісь супутні захворювання.

І справді є чимало випадків зі щасливим фіналом, де ковід виявляється слабшим за людський організм. Наприклад, ось про цю історію в травні торік говорив увесь світ.

Коли Сільвії Голдшол з американського штату Нью Джерсі було 7 років, у світі саме лютувала іспанка. Нею перехворіла чверть тодішнього населення світу. Серед них і Сільвія. Минув 101 рік - і жінка заслабла на ковід. Подолати його вона змогла за тиждень.

А ось дев'яносто 92-річна жінка з Рівного на ковід хворіла одночасно зі своєю 66-річною дочкою. Обидві лежали в лікарні. Але дочка хворобу перенесла тяжко, була в критичному стані. Мати, навпаки, ні на що не скаржилася. Іще й лікарів підбадьорювала. За все життя вона в лікарні була лише тричі, один із яких - у пологовому.

Пані Софія вже тиждень як дихає сама. Сьогодні почала потроху ходити без допомоги онуки. І каже, хто зна, як воно було б, якби тоді не вирішила вакцинуватися.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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