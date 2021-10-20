У Львові від коронавірусу померла багатодітна мати, яка була категорично проти вакцинації

У Львові від коронавірусу померла багатодітна мати, яка була категорично проти вакцинації

Лікарі попереджають про вкрай важкі наслідки цього виду коронавірусу

У Львові не змогли врятувати 40-річну жінку - вона була із коронавірусом у вкрай тяжкому стані. Кілька діб лікарі боролись за її життя та хвороба виявилась сильнішою.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

За життя сорокарічної жінки лікарі боролися майже три доби. Відомо, що щепленні в хворої не було, вона, як виявилось, була категорично проти вакцинації. В померлої залишилось троє дітей, найменшій всього рік.

Крім жінки в цій родині хворіють ще троє, хто саме лікарі не кажуть, бо родина заборонила будь-що їм коментувати.

Стан багатодітної мами був найважчий, кажуть медики. Через це від початку шпиталізації не робили жодних прогнозів. Але перебіг хвороби був такий агресивний, що врятувати пацієнтку не вдалось. «Пацієнтка, вся її родина, її батьки, брати, сестри, всі є активні противники вакцинації і на сьогоднішній день в сім’ї є троє людей хворих, але я чітко знаю, що цій жінці могла допомогти вакцинація», - твердить завідувачка реанімаційного відділення лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Вірус став агресивнішим, крім легень, кажуть лікарі, вражає судини. І окрім інших наслідків, все частіше призводить до тромбозів.

У міській лікарні № 8 троє пацієнтів, які через ускладнення коронавірусу втратили кінцівки. У них був тромбоз і щоб врятувати життя медикам довелося ампутувати їм ноги. Недужим чоловікам трохи більше 60 років. Ніхто з них теж не був вакцинований.

Новини України: у Львові не змогли врятувати 40-річну жінку, хвору на COVID-19

"Ситуація ускладнилася тим, що почастішали тромбування як дрібних так і крупних судин. Тромбози виникають не тільки на кінцівках, а й тромбози магістральних судин, легеневих, що призводить до смерти", - кажуть місцеві хірурги.

Зараз багато хворих серед дітей. У лікарні «Охмадит» 40 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. Це найбільша цифра за весь час пандемії. У реанімації трирічна дитина на ШВЛ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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