У Львові відкрили перше на західній Україні сучасне дитяче кардіологічне відділення: відео

У Львові рятували пацієнтів із складними вадами, яких не погоджувались прийняти навіть у європейських клініках.

У Львові відкрили сучасний блок дитячої кардіохірургії. Діятиме він базі Клінічної лікарні швидкої допомоги.

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Про це 19 листопада йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

У цій лікарні від серпня 2020 року оперують маленьких пацієнтів. Але після хірургічного втручання їх виходжували у кардіології для дорослих. Тепер для дітей є окремий блок з сучасними та просторими палатами.

Це - перше на західній Україні повноцінне дитяче кардіологічне відділення. Два тижні місцеві хірурги тут працювали разом з американськими колегами. Провели 30 операцій. Бралися за найскладніші діагнози, з якими пацієнтів не погоджувалися прийняти навіть у європейських клініках.

"Дітки від 3 місяців і старше були прооперовані в лікарні, були прооперовані на відкритому серці і на апараті ангіографі, були проведені найскладніші оперативні втручання. Тому я думаю це найкращий досвід який отримала лікарня", - каже генеральний директор Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук.

"Мій синочок Ілля, йому 4 місяці, у нього була вроджена вада, яку виявили на 4 день після народження. Дірочка в сердечку була 5 і 6 міліметра. Я дуже рада, що нас прооперували саме тут, що не потрібно їхати так далеко", - каже мама пацієнта лікарні Аліна Єршова.

Новини Львова: у місті відкрили сучасний блок дитячої кардіохірургії

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