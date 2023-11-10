У Львові відновлюють будинок, в який поцілила російська ракета: який він має вигляд

У Львові продовжують відновлювати будинок, в який у липні 2023 року поцілила російська ракета. Тоді загинуло 10 мешканців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

У Львові відновлюють будинок, в який влучила російська ракета. 60 квартир в одну мить зруйнувала ворожа ракета, ще майже дві сотні осель неподалік пошкодила ударна хвиля. Всі поверхи посипалися, наче картковий будиночок, десять людей загинули, їх добу шукали рятувальники під завалами. Аби розібрати їх і розпочати зведення стін знадобилося 5 місяців. На відновлення будівлі місто виділило понад 100 мільйонів гривень. Зараз основне, кажуть, - встигнути до морозів поставити вікна та перекрити дах.

Місце ракетного удару

Мешканець Львова Володимир Садовий каже, що в цьому будинку загинули його мама й сестра. Чоловік каже, що того дня він спілкувався з мамою за хвилину до влучання. Сказав, що приїде по неї із сестрою, бо Львів уже здригався від вибухів.

Щодо відновлення самих квартир, у міськраді пропонують власникам два варіанти – отримати грошову компенсацію і самотужки ремонтувати оселі або ремонт робитиме підрядник, обраний містом.

Обирати між самостійним ремонтом і роботою підрядника Володимир буде, коли стане зрозумілим розмір компенсації.

Там, де пошкодження менші - справа йде швидше. Іван Гаврилко – колишній військовий, який демобілізувався після трьох поранень. Він живе за два будинки від епіцентру вибуху. Квартира чоловіка вціліла, але вікна й дах були зруйновані. Втім, зараз будівельники вже завершили роботи.

Людей зі зруйнованого будинку відселили. Їм запропонували житло в модульному містечку або грошову компенсацію. Втім, уже наступного року всі мешканці, обіцяє міськрада, зможуть в'їхати до рідної будівлі.

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Нагадаємо, в ніч проти 6 липня росіяни атакували Львів. Через терор окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури. Під час ракетної атаки на Львів вдалося знищити сім із десяти крилатих ракет "Калібр".

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