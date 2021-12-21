У Львові вихованці притулку потрапили до лікарні після відвідин ресторану на свята

У Львові вихованці притулку потрапили до лікарні після відвідин ресторану на свята

Де саме і чим отруїлися діти ще з'ясовують фахівці

У Львові з ознаками харчового отруєння ушпитали чотирьох вихованців притулку.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На День святого Миколая працівники закладу повели 26 дітей у ресторан. Зле невдовзі стало чотирьом підліткам від 13 до 16 років. Вони скаржились на нудоту, біль у животі та слабкість, їх ушпиталили до інфекційної лікарні.

У ресторані діти їли піцу та желе, а до того снідали ще й у притулку. Усю їжу фахівці відібрали на аналіз, чим саме отруїлись діти - стане відомо за кілька днів.

Втім, працівники Держпродспоживслужби вже виявили порушення санітарних норм в обох закладах.

Читайте також:

"Може, час знайти в цьому сенс?": у Києві під час снігопаду укладали асфальт

Депутат від "СН" обливався водою, плювався і "глушив" членів президії, перерізавши шнур мікрофона на сесії у Кривому Розі

В Україні перша заражена "Омікрон"-штамом вже одужала