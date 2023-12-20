У Львові військового скрутили у всіх на очах: новий скандал із несподіваним фіналом

У Мережі поширили відео, як у Львові жорстко затримали чоловіка. Історія отримала несподіваний поворот, деталі читайте у матеріалі ТСН.ua.

Новий скандал із несподіваним поворотом – чоловіка скрутили у всіх на очах. "У мене онкохвора дитина в лікарні”, – кричить чоловік, але його скручують хлопці в формі та поліцейські. У Мережі люди масово вступаються за чоловіка.

Але раптово справа повернулась зовсім в інший бік. Про новий скандал з ймовірно представниками ТЦК, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк ТСН.ua.

Просто біля магазину чоловіка жорстоко крутять поліцейські на пару з чоловіками у формі, не дивлячись на те, що затриманий кричить, що він – військовий і має хвору дитину. Чоловіку вдягають кайданки, але він продовжує чинити супротив. Все ж його з торгівельного центру виводять.

Відео перехожі зазняли у Львові. Але після цього здіймається не менший ґвалт. Люди вступаються за чоловіка й пишуть гнівні коментарі.

Що кажуть у поліції?

Після обговорень в Мережі, на скандал відреагували і в поліції. Там розповіли, як усе відбувалося насправді:

"У Facebook було розміщено відео, де патрульні спільно із військовими затримують чоловіка зі звинуваченнями, що таким чином набирають людей до війська. Розповідаємо деталі цієї події. У Львові на вулиці Шпитальній патрульні побачили конфліктну ситуацію. До них звернувся чоловік у військовій формі та повідомив, що інший чоловік, що проживає у готелі на вулиці Котлярській, перебуваючи в нетверезому стані, ображав адміністратора готелю, пошкодив стіни номера, нецензурно лаявся, тому вони його вивели з готелю та намагаються вгамувати. Конфлікт продовжився надворі. Вже у присутності патрульних чоловік продовжував поводитися неадекватно, ображав присутніх, міг зашкодити собі та іншим особам. Тому, згідно ЗУ "Про Національну поліцію", патрульні прийняли рішення застосувати фізичну силу для затримання порушника".

Інформацію завжди потрібно перевіряти

У поліції додали, що затриманому викликали швидку допомогу, а згодом виявилося, що він дійсно військовий однієї з частин. Також патрульні зазначили, що військові, які допомагали заспокоїти чоловіка, не працівники ТЦК і не мають до Терцентру жодного відношення.

Але таких ситуацій насправді більше, аніж ви думаєте. Коли люди чіпляють ярлики на тих же поліцейських чи представників ТЦК і звинувачують у недоведених злочинах. Можливо, перш ніж кричати про винних чи не винних у ситуації, яку ви побачили з відео, слід розібратися? Адже як серед поліцейських і військкомів є недобросовісні працівники, так і навпаки, яких часто не розібравшись, “за компанію” поливають брудом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Новий скандал із несподіваним поворотом! Військового скрутили у всіх на очах!