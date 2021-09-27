У Львові влаштували благодійний ярмарок і зібрали кошти для врятованих тварин

У Львові влаштували благодійний ярмарок і зібрали кошти для врятованих тварин

Збирали гроші на харчування та утримання тварин в осінньо-зимовий період.

У Львові в "Домівці врятованих тварин" влаштували осінній благодійний ярмарок. На території притулку організували майстер-класи, фотозону, а також продаж сувенірів-хендмейд, екоторбинки, прикраси і картини із зображенням звірів.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 27 вересня.

Та найбільше і дітям, і дорослим сподобалося годувати тварин, перед тим придбавши для них набір смаколиків. На ярмарку зібрали 29 тисяч гривень. Цього вистачить хіба на харчі. А з будівництвом нових вольєрів доведеться чекати на допомогу благодійників.

У "Домівці врятованих тварин" наразі майже три сотні мешканців. Це тварини, які постраждали від людей. Когось визволили з рук браконьєрів, а когось підібрали покинутими на вулиці.

Новини України: у Львові в домівці врятованих тварин влаштували осінній благодійний ярмарок

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