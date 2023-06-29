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У Львові встановили гігантську скульптуру італійського митця: що символізує і де побачити

Автор
Марія КужикМарія Кужик
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У Львові встановили гігантську скульптуру італійського митця: що символізує і де побачити

Містер Арбітріум у Львові

До жовтня скульптура перебуватиме у Львові, а потім помандрує далі Європою.

У Львові встановили гігантську скульптуру містера Арбітріум, повідомляють кореспонденти в ТСН

Фігура заввишки майже шість метрів начебто тримає Оперний театр. Монумент створив італійський митець Емануеле Джіанналлі. Його велетня уже  експонували в семи містах Італії, а тепер привезли до України.

Так європейці хочуть висловити свою підтримку українському народові у боротьбі з російськими загарбниками. “Чому він тут? Підтримати Україну у такий складний час війни. Ми хочемо засвідчити це мистецтвом. Війна, іди геть, ми хочемо миру”, - каже кураторка проєкту Розі Фонтана. 

Містер Арбітріум у Львові / ©
Містер Арбітріум у Львові

До жовтня скульптура перебуватиме у Львові, а потім помандрує далі Європою. “З одного боку світ підтримує нас в цій важкій боротьбі. З іншого - ми захищаємо світ, сьогодні Україна захищає європейські демократичні цінності”, - переконує міський голова Андрій Садовий.  

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині розгорівся скандал через радянський пам'ятник колгоспниці. Агресивні чоловіки кидались на активістів з погрозами та лайко і не дозволяли його демонтувати, бо скульптура схожа на Юлію Тимошенко. Через розбіжності між сторонами довелось викликати поліцію. 

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Дата публікації
Перегляди
464
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