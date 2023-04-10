У Львові з дерева врятували єнота: екзотичну тваринку доправили в карантин і розшукують власників

Якщо бешкетник виявиться здоровим - його переведуть до інших єнотів у спільний вольєр.

У Львові врятували єнота, який видерся на дерево і не зміг звідти злізти, йдеться в ТСН.

Тварину, яка вчепилася за гілку, побачили місцеві жителі. Вони викликали зоозахисників та рятувальників. Ті намагалися зняти полоскуна без спецобладнання, але той до рук не йшов, тож ловили спеціальним сачком. Далі помістили в бокс та відвезли в притулок для тварин

Звір наразі перебуває на карантині, який триватиме два тижні. Якщо бешкетник виявиться здоровим - його переведуть до інших єнотів у спільний вольєр.

Водночас зоозахисники намагаються відшукати власника тварини.

Рятували єнота... у Львові: екзотичний пухнастик став заручником дерева

Нагадаємо, що Польща змінила правила ввезення домашніх тварин з України. Замість спрощених правил, відтепер діятимуть загальні для Євросоюзу.

Якщо раніше котів, собак і тхорів можна було ввозити лише за наявності щеплення від сказу, чипа та паспорта європейського зразка, то тепер перелік документів розширився. Згідно із загальними правилами, власникам також знадобляться результати тестування антитіл проти сказу, сертифікат здоров'я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення тварини не є комерційним.

Польща змінила правила: новий перелік документів для ввезення тварин

Читайте також:

Повернення 30 дітей із російського полону далося нелегко, одна із жінок померла: з рідних просто знущались

Біля собору на Хмельниччині, де відбулися сутички, знову збираються активісти: сторони заявляють про “захоплення”

По містах Запоріжжя росіяни почали бити переробленими півтонними авіабомбами, а добивають артою: наслідки вражають