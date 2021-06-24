У Львові за посилених заходів безпеки і аномальної спеки стартував джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest

Тут безпрецедентні заходи безпеки.

Після дворічної перерви у Львів повернувся відомий фестиваль джазової музики - Leopolis Jazz Fest. Навіть попри пандемію, організатори цього року вирішили його таки провести, але за суворих заходів безпеки.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Одна з локацій фестивалю розташована просто на площі Ринок біля ратуші. У ці хвилини тут триває перший концерт - польської саксофоністки.

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Leopolis Jazz Fest - одина з найбільш масштабних музичних подій у Європі, яка збирає щоразу найвідоміших джазових музикантів та виконавців і прихильників вишуканої музики зі всього світу. Зокрема, хедлайнер цьогорічного фесту - відомий британський співак та музикант Сіл. Організатори зізнаються, що для них цього року в умовах пандемії провести фестиваль було справжнім викликом.

Тут безпрецедентні заходи безпеки. Зокрема потрапити на концерти та інші заходи фестивалю можна лише за наявності ПЛР-тесту, який дійсний лише три дні. ПЛР або експрес-тест можна зробити на місці. Для цього обладнали спеціальні намети. За негативного результата людина отримає браслет і це є його перепустка на заходи. Якщо результат виявиться позитивним, людині повертають вартість квитка. І учасники фестивалю і його гості із розумінням ставляться до таких правил.

Новини України: після тривалої перерви до Львова повернувся фестиваль джазової музики

Єдине, що можливо трохи заважає повністю насолоджуватись атмосферою джазу, це шалена і аномальна як для Львова спека - понад 35 градусів. Але навіть попри це і містяни і гості радіють святу музики.

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