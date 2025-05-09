У Львові західні дипломати ухвалили історичне рішення: як це вплине на війну в Україні

Західні дипломати у Львові ухвалили історичне рішення / © ТСН

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Історичне рішення ухвалили європейські дипломати сьогодні у Львові. Вони оголосили про згоду створити Спеціальний трибунал для розслідування злочинів російської агресії проти України. До цього рішення йшли довго: три роки з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

У Львові представники європейських країн офіційно оголосили про спільну згоду на створення трибуналу за злочин військової агресії. Це запускає низку юридичних процесів, які не дадуть винним уникнути відповідальності. Спеціальний суд розглядатиме злочинні дії Путіна та вищого керівництва Росії, які розпочали війну проти України. До коаліції країн, які підтримують трибунал, вже долучилося близько 40 держав. Працюватиме він в Гаазі.

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«Центральним елементом майбутньої юридичної інфраструктури щодо притягнення російських злочинців виступатиме Рада Європи. Неможливо уявити справедливий довготривалий мир без притягнення до відповідальності злочинців», — каже міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга / © ТСН

«Це означає, що ніхто не може залишитися безкарним. Навіть лідери, які дійсно вирішили відправити сюди своїх солдатів — що вони також скоїли воєнні злочини та всі ці звірства, які ми тут побачили. Якщо ви за мир — ви маєте стояти тут, в Україні, а не в Москві сьогодні», — каже верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас.

35 делегацій з різних країн Європи, окрім створення Спеціального трибуналу для Путіна, обговорювали інші важливі питання. Зокрема — санкційний тиск на Росію та передачу Україні прибутків від заморожених російських активів.

«Підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російських активів, ця угода укладена між ЄС Францією, Італією. Ідеться про кошти європейського фонду миру обсягом 1 мільярд євро. Підписанти закуплять зброю для потреб України», — розповів Денис Шмигаль.

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А ще на сьогоднішній зустрічі європейські дипломати оголосили про новий військовий транш для України: два мільйони артснарядів та додаткову допомогу для нашої оборонної промисловості.

«Сьогодні День Європи, день коли ми святкуємо демократію, гідність, та сильні сторони Європи, і де ж ще це святкувати, як не тут, в Україні, де б’ється серце Європи, і ми всі відчуваємо, що ви боретеся за свою демократію, за свою свободу», — сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

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