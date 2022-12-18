У Львові "запалили" новорічну ялинку: який вигляд вона має (фото)

Дерево буде підсвічуватись лише від 17 до 22 години.

У Львові в неділю, 18 грудня, напередодні Дня Святого Миколая "запалили" новорічну ялинку. Цього року її висота лише 14 метрів, ялинку прикрасили в минулорічну ілюмінацію.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Ялинку у Львові традиційно урочисто "запалили" 18 грудня. Встановили її на проспекті Свободи біля Оперного театру.

У міській раді Львова повідомили, що ялинку місту передало одне із підприємств, її планували зрізати, оскільки дерево розташовувалось на теплотрасі. Висота ялинки цього року лише 14 метрів, тоді як в інші роки в місті встановлювали вищі дерева. Прикрасили львівську ялинку в минулорічну ілюмінацію, зменшивши кількість освітлення.

Фото: ТСН.ua

У Львівській міській раді запевняють, що цьогорічне освітлення дерева споживатиме 1 кВт на годину (для порівняння, електрочайник споживає за 1 раз від 1,7 до 2,5 кВт, а пральна машинка – 1.8-2.3 кВт). У випадку відключення електроенергії на проспекті Свободи, ялинку окремо підсвічувати не будуть. Дерево буде підсвічуватись лише від 17 до 22 години. Традиційного Різдвяного ярмарку у Львові цього року не буде.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН

Фото: ТСН

Нагадаємо, у Києві на Софійській площі вже встановили та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.

Читайте також: