У Львові застрелили Андрія Парубія: чим запамʼятався загиблий політик

Андрій Парубій / © УНІАН

У суботу, 30 серпня, у Львові невідомий застрелив українського політика, громадського діяча та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

ТСН.ua зібрало ключові факти про життя та політичну кар’єру Андрія Парубія.

Що відомо про Парубія

Андрій Володимирович Парубій народився 31 січня 1971 року у місті Шептицьке (нині Червоноград) Львівської області. Закінчив історичний факультет Львівського державного університету, а згодом — аспірантуру на кафедрі політології та соціології у «Львівській політехніці».

Був одружений з Уляною Парубій, викладачкою Львівського національного університету, подружжя виховувало доньку Ярину.

Початок громадської та політичної діяльності Парубія

Ще у 17 років Парубій очолив молодіжну організацію «Спадщина», яка займалася національно-визвольним рухом. Члени організації відновлювали могили вояків УПА, записували спогади колишніх повстанців, організовували табори та охороняли мітинги у Львові. У березні 1989 року Парубія вперше заарештували за участь у несанкціонованих акціях.

У 1990 році він балотувався на перших відносно вільних виборах до місцевих рад, а вже за рік став одним із засновників Соціал-національної партії України. У 1999-му очолив її молодіжне крило — товариство «Патріот України», яке спостерігачі називали парамілітарним.

У 2002 році знову був обраний депутатом Львівської обласної ради та став її заступником голови.

На початку 2004 року СНПУ змінила назву на «Свобода». Того ж року активісти партії взяли участь у подіях Помаранчевої революції. Парубій, тодішній заступник голови облради, став комендантом «Українського дому» у Києві.

У січні 2005 року він разом із групою соратників залишив «Свободу». На позачергових парламентських виборах 2007 року увійшов до списку блоку «Наша Україна — Народна самооборона» і вперше став народним депутатом. У 2014 році був серед засновників партії «Народний фронт».

Революція Гідності

У 2013–2014 роках Парубій відіграв одну з ключових ролей під час Євромайдану. Із листопада 2013 року він організував наметове містечко на Європейській площі в Києві та взяв на себе роль коменданта Майдану. Саме під його керівництвом була створена «Самооборона Майдану» — структура, що відповідала за безпеку учасників протесту та координувала дії під час протистояння з силовиками. Згодом ця ініціатива переросла в основу добровольчих батальйонів, які згодом воювали на сході України.

Парубій не лише забезпечував оборону Майдану, а й підтримував зв’язок між різними групами протестувальників. Після перемоги Революції Гідності Парубій став секретарем Ради нацбезпеки і оборони, а згодом — першим заступником голови Верховної Ради.

Голова Верховної Ради

14 квітня 2016 року Андрія Парубія обрали головою парламенту. Він залишався на цій посаді до серпня 2019 року. Парубій відігравав провідну роль у впровадженні парламентських реформ та налагодженні співпраці з західними партнерами.

© УНІАН

Депутатська діяльність після 2019 року

На парламентських виборах 2019 року Андрій Парубій пройшов до Верховної Ради IX скликання за списком партії «Європейська Солідарність», де був другим номером. Депутатські повноваження він отримав 29 серпня 2019 року.

У Раді Парубій входив до фракції «Європейська Солідарність» та працював у Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він також був членом:

Української частини міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литви та Сейму і Сенату Польщі;

групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща;

групи з міжпарламентських зв’язків з Італійською Республікою.

Скандали та замах

У грудні 2014 року біля готелю «Київ» на Андрія Парубія було скоєно замах — під час зустрічі з соратниками у невідомий кинув гранату.

Тоді міністр внутрішніх справ того часу Арсен Аваков заявив, що атаку організувала терористична організація. Серед фігурантів розслідування називали колишнього командувача Внутрішніх військ періоду президентства Віктора Януковича — Станіслава Шуляка.

Через чотири роки, у 2018-му, навколо Парубія спалахнув новий скандал. Печерський районний суд Києва зобов’язав Генеральну прокуратуру відкрити кримінальне провадження.

Причиною стали його висловлювання про те, що священники УПЦ (МП) вбивали українців. Ця заява викликала різку реакцію та обурення серед вірян.

У липні 2019 року Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань зареєструвати кримінальне провадження через можливе втручання Андрія Парубія у виборчий процес.

Нагороди

За життя Парубій був відзначений низкою державних нагород:

орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2009);

орден «За заслуги» III ступеня (2006);

медаль «25 років незалежності України» (2016);

орден «За честь» III ступеня (2014);

медаль «За заслуги перед українським народом» (2017);

почесна грамота Верховної Ради України (2019).

Вбивство у Львові

У Львові застрелили українського політика, колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Подія сталася у суботу, 30 серпня, у Франківському районі міста. Політик загинув на місці до приїзду медиків.

Як повідомили у Нацполіції, близько опівдня на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, СБУ та інші силові структури.

За даними журналіста Віталія Глаголи, у політика стріляли вісім разів. Водночас Суспільне з посиланням на власні джерела уточнило, що на місці виявили сім гільз.

За попередніми даними, нападник був одягнений як кур’єр служби доставки і пересувався на електровелосипеді.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив факт убивства.

«На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби. Потерпілий помер до приїзду медиків», — написав він у Telegram.

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав журналістів не звертатися по додаткові коментарі й наголосив, що офіційну інформацію мають надавати лише правоохоронці.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на трагедію.

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким», — написав глава держави.

Поліція наголосила, що вживає всіх заходів для встановлення особи стрільця та його місця перебування.

Голова Верховної ради Стефанчук також прокоментував вбивство Андрія Парубія:

«Андрій Парубій — з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним із активних учасників національно-демократичного руху наприкінці 80-х, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності».