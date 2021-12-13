У Львові жінка травмувалась в парку: рідні запевняють, що на неї впало дерево

Чи буде потерпіла відстоювати свою версію у суді - ще не відомо.
У Львові 67-річну жінку після прогулянки у парку отримала травму хребта і попереду її чекає тривале лікування. Жінку нібито привалило дерево, так запевняють її рідні.
Про це йдеться в ТСН.16.45.
Мовляв, пенсіонерка уранці гуляла з собакою у Стрийському парку, зупинилася, щоб сфотографувати засніжені дерева, як одна з гілок зламалася і впала не неї.
Але у парку це заперечують. Кажуть, їхні працівники стали очевидцями, як гілляка впала під вагою снігу. Але не на жінку, а перед нею. Проте львів’янка так злякалася, що послизнулася і не втрималася на ногах.
Чи буде потерпіла відстоювати свою версію у суді - ще не відомо. У мерії ж закликають утриматися від прогулянок у парках, адже ваги мокрого снігу не витримує навіть міцна деревина.
«Пацієнтка з травмою хребта, з компресійними переломами хребців однозначно мусить дотримуватися ліжкового режиму, хоча, на щастя, ці переломи не ускладнені, функція центральної нервової системи не порушена», - каже завідувач відділенням нейрохірургії 8 лікарні Львова Остап Грищук.
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