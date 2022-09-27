У Львові зросли ціни на оренду квартир: скільки зараз коштує житло в місті (фото)

У Львівській області продовжують зростати ціни на житлово-комунальну сферу.
Зокрема, вартість оренди житла в регіоні у серпні 2022 року підвищилася на 9,2% проти липня.
Про це свідчать дані Головного управління статистики у Львівській області.
ТСН.ua розповідає, за скільки сьогодні можна орендувати квартиру у Львові.
Як відомо, від початку повномасштабної війни Львів прийняв тисячі вимушених переселенців з інших регіонів, тож знайти для себе помешкання у цей період було справою не з легких. У місті стрімко зріс попит на житло, також зросли і ціни на оренду.
Наразі ажіотаж на ринку оренди дещо спав, зокрема через те, що чимало переселенців з Київщини та Харківщини повернулися зі Львова додому. Утім, пропозиція житла у місті не надто відновилася.
За перший тиждень вересня у Львові кількість пропозицій житла зменшилася від 10% у порівнянні з попереднім місяцем. Це пояснюється початком другої хвилі внутрішньої міграції в Україні. Якщо влітку українці шукали найдешевше житло та часто обирали заміську нерухомість, то зараз у пріоритеті квартири у великих містах, де є школи, робота, гаряча вода та опалення. Також зменшення кількості оголошень з пропозицією пояснюється початком нового бізнес-сезону та навчального року.
Найдешевша крватира у Львові обійдеться приблизно у 3 тисячі гривень. Це двокімнатна квартира у спальному Сихіському районі міста. Помешкання без ремонту, з центральним опаленням та колонкою на гарячу воду.
За таку вартість можна знайти кімнату для підселення ближче до центра міста і з кращими умовами.
Далі ціни піднімаються вгору. Більше пропозицій бюджетних варіантів є за 4-6 тисяч грн на місяць. Квартири за таку вартість можна знайти, як однокімнатні, так і двокімнатні. Стан помешкання дещо кращий, ніж у квартирі за 3 тисячі, але розташовані вони також на околицях міста.
Чим ближче до центра міста, і чим кращі умови, тим відповідно і дорожче житло. У центрі можна знайти одно чи двокімнатну квартиру за 7 тисяч гривень.
Винайняти однокімнатну квартиру у Львові з хорошими умовами коштуватиме в середньому 12 тисяч гривень на місяць, а двокімнатну та трикімнатну - 14 та 17 тисяч гривень.
За однокімнатну квартиру з сучасним ремонтом у новобудові доведеться заплатити приблизно 15 тисяч гривень. А за двокімнатну у центрі безнес-класу, ось наприклад таку, доведеться віддати 35 тисяч гривень за місяць.
Трикімнатна квартира у новобудові преміум-класу коштуватиме на 2-3 тисячі дорожче, приблизно 38 тисяч гривень.
Утім, як зазначають рієлтори, найбільший попит у місті є на дешевші квартири, їх розбирають одразу.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, скільки зараз коштує жити в передмісті Києва та як туди дістатися.
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