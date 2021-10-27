"У людини життя йде шкереберть": батько 16-річного водія із Харкова не вірить, що за кермом "Інфініті" сидів син

"У людини життя йде шкереберть": батько 16-річного водія із Харкова не вірить, що за кермом "Інфініті" сидів син

Діти загиблого Ігоря Носова обурені.

Троє потерпілих через велику аварію в Харкові досі в лікарні, втім, загрози їхньому життю немає. Троща сталася вчора пізно ввечері: на перехресті "Інфініті" мчав на червоне світло і зіткнувся з іншим авто. Удар був такої сили, що від машин залишилися самі друзки. Кермувальник "Шевроле" загинув на місці.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Моторошне зіткнення зафільмували камери спостереження. На кадрах видно як водій «Інфініті» намагається проскочити жваве перехрестя. Але не встигає і таранить інше авто. Поліція вже встановила, що він їхав на заборонений сигнал світлофора. Удар був такої сили, що автівки кілька разів перекинулись, а «Шевроле» відлетіло аж за сотню метрів. Обидві машини перетворились на суцільний металобрухт. Уламки від них розлетілися на десятки метрів, а відірване колесо зачепило припаркований на проспекті позашляховик

«Водії та пасажири були відсутні, там лише механічні пошкодження заліза», - констатують в поліції.

Кермувальник авто, яке протаранив елітний легковик, загинув миттєво. Крім нього у салоні не було нікого. А от водій «Інфініті» не постраждав. На відміну від трьох його пасажирів.

«В одного обличчя закривавлене, непритомний, того, що вантажили. Другий взагалі лежав на животі, він спочатку не ворушився. Згодом почав подавати ознаки життя. А дівчина була в шоці. Вона весь час плакала», - розповідає свідок.

Постраждалих – 16-річну дівчину і двох 19-річних хлопців одразу ж забрали в реанімацію.

ДТП у Харкові: троє потерпілих досі перебувають у лікарні - загрози їхньому життю нема

«Юнак 19 років - закрита черепно-мозкова травма, струс гол мозку. Дівчина 16 років - закритий перелом лівого стегна, забиття м'яких тканин голови та тулуба. Третій пасажир - теж закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забите рани голови, шиї, закритий перелом ключиці зліва», - розповідають у лікарні.

Водія «Інфініті» затримали копи. Виявилося, він взагалі не мав права сідати за кермо, адже йому лише шістнадцять. Його батько не на камеру каже, що не певен, що машину вів син. Але на питання відповідати не збирається. «Займіться чимось більш цікавим. А те, що у людини життя йде шкереберть, це вже не цікаво. Всього найкращого. До побачення», - каже батько водія Михайло.

Діти загиблого Ігоря Носова обурені. «На спідометрі «Інфініті» стрілка швидкості на 180. Це бачили свідки», - каже син загиблого водія «Шевроле» Артем Носов.

Його тато був досвідченим і пильним водієм, запевняє Артем. «У нього і штрафів не було. Та й рідко їздив, машина була така, якщо захотіти політати, не той апарат. Вдома залишено світло, було увімкнене. Ненадовго кудись їхав, я розумію так», - додає чоловік.

58-річний Ігор Носов - військовий у відставці. Весь вільний час віддавав трьом онучкам, його донька Анастасія згадує останню з ним зустріч. «Позавчора батько мій приходив. З'їв мій борщ. Печінковий паштет. І він поспішав, знову поспішав. Я його навіть не обійняла. Якби знала», - каже дівчина.

16-річного водій «Інфініті» нині в ізоляторі тимчасового тримання.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання