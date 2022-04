У Марселі українці вийшли на мітинг під мерію, аби нагадати європейцям про війну на Батьківщині (фото)

Мітинги 9 квітня пройдуть і в інших містах французької рів'єри - в Каннах та Ніцці.

У французькому Марселі українці, які були змушені виїхати з країни через війну, та ті, які давно вже проживають у Франції, вийшли на мітинг під мерію, аби нагадати Європі, що бойові дії в Україні тривають.

Фото мітингу надіслали у редакцію ТСН.ua протестувальники.

Українці хвилиною мовчання вшанували загиблих та заспівали Гімн України. Вони прийшли на мирну акцію протесту з синьо-жовтою символікою. У руках тримали плакати з написами: "Stop the war! I want to go back home!", "Stop the war!", "Stop genocide", "Never again", "Ukraine is Europe". На мітингу були як дорослі, так і діти.

Також, як розповіли протестувальники, мітинги 9 квітня пройдуть і в інших містах французької рів'єри - в Каннах та Ніцці. Та додали, що такі мітинги проводять щосуботи, щоб нагадувати європейцям про війну в Україні.

