У Мексиці спіймали серійного вбивцю, який ховав розчленовані тіла в своєму домі

В його домі знайшли закопаними понад 3500 кісток.

Щонайменше 17 тіл знайшли закопаними у Мексиці, у дворі серійного вбивці.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

М’ясник за професією, 72-річний чоловік, повного імені якого поліція не оприлюднює, вбивав людей роками. А потім професійно розділяв їх тіла на дрібні шматки і закопував у своєму домі. Від початку розкопок 17 травня судмедексперти віднайшли 3 тисячі 787 різних фрагментів кісток і тепер з’ясовують, кому вони належать. Та поліція припускаю, що це ще не кінець і проводитиме дії і в інших приміщеннях, які були доступні чоловіку.

Попався поліції м’ясник з Мехіко через те, що його остання жертва була дружиною місцевого начальника поліції. Той помітив убивцю в магазині в день, коли дружина зникла. І через це включив його у коло підозрюваних.

Розшуки підтвердили причетність чоловіка, до того ж, в його будинки знайдені докази, які можуть свідчити, що м'ясник почав вбивати ще із 2006 року. В квартирі знайдені десятки фотографій, 8 мобільних телефонів, а також жіночі речі і прикраси.

Новини світу: у Мексиці затримали літнього чоловіка, який роками вбивав та розчленовував людей

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