У Мексиці велетенська скеля за лічені миті поховала під собою 4 будинки, під завалами сподіваються знайти вцілілих

У Мексиці велетенська скеля за лічені миті поховала під собою 4 будинки, під завалами сподіваються знайти вцілілих

Рятувальна операція - складна, деякі частини скелі поки що підняти не можуть.

Велетенська скеля впала на житлові будинки: щонайменше одна людина загинула і десять вважаються зниклими без вісти. Все сталося у Мексиці у селищі біля підніжжя гір. На місці триває рятувальна операція – під завалами сподіваються знайти вцілілих.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Містечко Тлалнепантла в Мексиці – більшість житлових кварталів розташовані на гірських схилах. Велетенська скеля за лічені миті поховала під собою 4 будинки, а уламки гірської породи пошкодили ще з десяток сусідніх.

"Це було дуже гучно і такий протяжний неприємний гуркіт – я вилізла на дах свого будинку, щоб подивитись, що відбувається, але спершу було видно лише хмару пилу, тоді я не зрозуміла, що це обвалилась скеля", - розповідає очевидиця.

Скільки людей перебували в цих оселях в момент катастрофи, точно не відомо. Попередньо кажуть про десятьох зниклих без вісти. Втім сусіди певні - їх значно більше.

"Наскільки я зміг порахувати – десь 7-8 будинків повністю або частково під завалами – там жили великі родини з дітьми, багато людей", - говорить один із них.

Новини світу: у мексиканському селищі на житлові будинки впала величезна скеля

Район перекрили нацгвардійці. Людей просять триматися подалі – жителів 80-ти довколишніх будинків про всяк випадок тимчасово відселили. Рятувальна операція - складна, деякі частини скелі поки що підняти не можуть.

"Якоїсь миті ми почули гавкіт собаки з під завалів – тут є чоловік, який думає, що це собака його доньки. Якщо це так, то і дівчина там, бо пес ніколи від неї не відходив", - говорить один із рятувальників.

У міській адміністрації кажуть, попереджали жителів про можливі зсуви після того як у вівторок центральну частину Мексики сколихнув потужний землетрус, магнітудою більше 7-ми. А після цього регіон накрило потужними зливами. Рятувальники кажуть, ймовірність повторних зсувів – дуже висока.

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