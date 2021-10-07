У Мелітополі посилили карантин: як працює громадський транспорт і торгові центри

Автобуси виходять на маршрути лише з 6-ї до 9-ї ранку та з 16-ї до 19-ї години вечора.

Закриття дитячих розважальних центрів, заборона масових заходів та обмеження проїзду в транспорті – від сьогодні у Мелітополі на Запоріжжі значно посилили карантинні обмеження. Ситуація з захворюваністю на КОВІД там стрімко погіршується, посадовці побоюються – вже незабаром у лікарнях не вистачатиме ліжок для всіх хворих.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 7 жовтня.

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Сьогоднішній ранок багатьом мелітопольцям запам'ятається надовго. Проїзд у транспорті тут чітко обмежений за часом – автобуси виходять на маршрути лише з 6-ї до 9-ї ранку та з 16-ї до 19-ї години вечора. Але навіть це не головне – річ у тім, що у транспорт від сьогодні пускають лише за умови довідки про вакцинацію чи з негативним ПЛР-тестом. Виняток – хіба для неповнолітніх учнів та студентів.



Попри те, що влада завчасно попередила містян про нововведення, для багатьох це стало справжнім шоком. Люди штурмують маршрутки і, здебільшого, прямують на роботу пішки.

Окрім цього, у Мелітополі заборонили роботу усіх дитячих розважальних закладів, скасовані всі масові заходи, кафе та ресторани працюватимуть лише у випадку стовідсоткової вакцинації всіх співробітників, а чиновникам рекомендовано спілкуватися з містянами лише за попереднім записом.

Станом на сьогодні в інфекційному шпиталі в Мелітополі перебуває 280 пацієнтів, а загалом у місті коронавірус підтверджено в двох тисяч мелітопольців. Влада не виключає подальшого посилення обмежень.

Новини України: у Мелітополі значно посилили карантинні обмеження

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