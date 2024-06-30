“У мене 7 кульових поранень!”: сержант розповів моторошні подробиці виживання в Авдіївці

Сержант 3 ОШБр на позивний “Свист” розповів про бій у Авдіївці, вякому отримав сім кульових поранень і дивом вижив.

За його словами в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA, це сталося, коли ворог закинув до них в будинок гранату.

“Коли залітає граната, у тебе немає часу на те, щоб шукати автомат, де там що. Після того, як вона вибухнула, я чую, що з іншого кінця підвалу ведеться вогонь прямо по мені, а я без автомата. І я думаю, що робити? Лежати — немає в цьому сенсу… зараз підійде і дострелить мене. Встаю і біжу. Поки біжу, мені в руку прилітає куля, в живіт. Я добігаю далі, в надії, що там хоч якийсь автомат. По сходах наверх не вибігти, тому що там наші перестрілюються з ворогом. І дивлюся, що стоять ще декілька наших хлопців, теж всі без автоматів, тому що все в укриття сховали”, — каже “Свист”.

Тоді до військових без зброї в кількох метрах вийшов російський солдат із автоматом.

“І я розумію, що ми зараз загинемо, треба щось робити, хоча б якось його заговорити. Нас багато все-таки, а він один, але він з автоматом. Я кажу: “Ми здаємося, нащо воно тобі треба, не пали гарячку”. А він — “Ні, я в такі ігри не граю”, і стріляє в черево і в живіт. І в цей момент, поки я його заговорював, один з хлопців нащупав автомат. І оце в мене ворог стріляє, і я тільки бачу, як хлопець дістає автомат. Це так чітко було, секунда справи. Не кожен так зможе військовий. Він його вбив. Після того я стою, в мене у сім кульових поранень на той момент, і перше, що я думаю — треба автомат якийсь знайти”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАРОДИВСЯ У СОРОЧЦІ! З кулями та уламками в тілі чекав окупантів зі зброєю! Сержант 3 ОШБр “Свист”

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