"У мене і дитини мало шансів": в Одесі через COVID-19 померла жінка і немовля, рідні звинувачують медиків

"У мене і дитини мало шансів": в Одесі через COVID-19 померла жінка і немовля, рідні звинувачують медиків

Остаточні висновки щодо причин смерті породіллі зможуть зробити після завершення експертиз.

В Одесі у лікарні померла хвора на коронавірус вагітна 29-річна жінка та її дитина. Родичі покійної звинувачують лікарів у трагедії, а ті кажуть, що зробили все можливе для порятунку матері та її немовляти.

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Про це 15 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Жінка 10 днів лікувалась вдома

Покійну звали Ганна, вона була родом із м. Южне Одеської області. В середині листопада жінка захворіла на коронавірус. Щеплення не робила, боялася за майбутню дитину. 10 днів жінка лікувалася вдома. Чоловік жінки Олександр Седунов каже, що медики рекомендували їй пити парацетамол, воду та сидіти вдома.

Сестра вагітної Наталія Танцюра стверджує, що жінку відмовлялись госпіталізувати, бо у неї не було температури. Проте Ганні ставало все гірше і тоді вона врешті звернулася до сімейного лікаря. Рентген показав ураження 50% легенів, жінку врешті шпиталізували в терапію. Підключили до кисневого концентратора.

В Одесі померла вагітна, хвора на коронавірус – дитина теж загинула | Новини України

Стан жінки постійно погіршувався

Головний лікар Южненської лікарні Роман Лиманський стверджує, що жінку лікували відповідно до протоколів.

Проте рівень кисню в крові навіть на концентраторі почав різко падати, пацієнтку відправили в Одесу. Там через три дні її перевели на штучну вентиляцію легенів. Перед смертю вона написала чоловіку, що у неї мало шансів на життя.

“У мене мало шансів на життя. Сказали. І у дитини також. Моліться, прошу", - йшлось в останньому повідомленні вагітної.

Наступного дня у Ганни почалися пологи, але дитина, вагою 850 грамів, народилася вже неживою.

"Через шість годин після пологів, не дивлячись на реанімаційні заходи жінка померла. Жінка померла від прогресуючої поліорганної недостатності на фоні COVID-інфекції", - каже завідувач обласного перинатального центру Ігор Рязанцев.

Родичі переконані, що хвору повинні були госпіталізувати раніше

Проте родичі певні: якби жінку раніше шпиталізували у лікарню Южного її можна було б врятувати.

Головлікар Южненської лікарні Роман Лиманський переконує, що вагітна сама винна у зволіканні, бо консультувалася з гінекологом, а до сімейного лікаря звернулась пізно.

Остаточні висновки щодо причин смерті породіллі зможуть зробити після завершення експертиз. Поліція розпочала кримінальне провадження. З Южненської лікарні вилучили усю медичну документацію . Але в єдиному лікарі певні - якби вагітна була вакцинована такого тяжкого перебігу хвороби можна було б уникнути.

Цьогоріч в регіоні від коронавірусу померли вже восьмеро вагітних жінок. Усі вони були без щеплення.

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