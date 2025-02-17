“У мене нікого немає, окрім брата”: найсильніша жінка світу здивувала, кому заповідає свої статки

Анна Куркуріна — українська спортсменка та тренерка з Миколаєва, абсолютна чемпіонка світу з пауерліфтингу, володарка понад 15 рекордів та найсильніша жінка світу.

В інтерв’ю журналістці TSN.ua Вікторії Гнатюк вона відповіла, чим найбільше пишається у житті.

“Так важко сказати. Усі ми не вічні. Я, звичайно, збираюся 120 років прожити. Я хочу, щоб після мене залишилося багато чого, що нагадувало мене. Притулок імені Анни Куркуріної, ветеринарна клініка, де тварини обслуговувалися б безкоштовно. Ось як люди-мільйонери, вони відкривають школи, їхня справа продовжує жити. От я хочу, щоб я не просто померла, а моя справа продовжувала жити”, – розповіла Анна Куркуріна.

Анна Куркуріна / Фото: ТСН.ua

Спортсменка роками рятує безпритульних тварин і продовжує робити це під час війни. Вона каже, що має фонд і хоче, щоб навіть після її смерті він продовжував приносити користь.

“У мене багато зараз відео, щоб я могла викладати і мій YouTube заробляв гроші. Все, що я зароблю за своє життя, буде залишено фонду. У мене немає дітей, батьки померли – у мене нікого немає, окрім брата. Я все залишу своїм притулкам, які після мене залишаться й іншим. Тому що я допомагаю не тільки в Миколаєві, у мене кілька притулків є в

Одесі, три притулки, яким я допомагаю у Дніпрі, у Харкові. Якщо любиш тварин, не можна любити тільки цих, а інших ні”, – каже Анна Куркуріна.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАДРИ, ВІД ЯКИХ ХОЛОНЕ КРОВ! НАЙСИЛЬНІША ЖІНКА СВІТУ РЯТУЄ ТВАРИН ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ! | КУРКУРІНА

Читайте також: