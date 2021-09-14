"У мене претензій немає": Шмигаль прокоментував чутки про можливі звільнення в уряді

"У мене претензій немає": Шмигаль прокоментував чутки про можливі звільнення в уряді

Шмигаль каже, що міністри працюють і чимало часу проводять на роботі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні не має претензій до роботи уряду й інформацією щодо можливої зміни того чи іншого міністра він не володіє наразі. Голова уряду натякнув, що про кадрові рішення стане відомо вже восени.

Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль під час прессконференції 14 вересня.

"Давайте доживемо і побачимо. От осінь, починається сезон. У мене претензій до Кабміну сьогодні немає. Сьогодні, як ви бачите, як казав президент Володимир Зеленський, Кабмін технократичний. І міністри проводять масу часу на робочих місцях, а не на ток-шоу. І, насправді, уряду абсолютно працює", - відповів він на запитання журналістки щодо можливих змін в уряді найближчим часом.

На уточнювальне запитання, чи дійсно до жодного міністерства у Шмигаля немає претензій і всі працюють ідеально, прем’єр відповів: "Звичайно, не ідеально. Звичайно, хочеться, щоб уряд працював ідеально. Є така приказка: "Не помиляється той, хто нічого не робить". Звичайно, помилки можуть бути і їх треба виправляти, якщо вони є. Але таких претензій, щоби зараз розказувати про щось... У мене сьогодні немає такої інформації. Тому я і кажу, давайте подивимося".

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