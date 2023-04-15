"У мене шок на все життя": під час грумінгу помер кіт у ветклініці на Київщині, де так само загинула собака

Історія із смертельним грумінгом у Білій Церкві на Київщині отримала продовження. Місцевий мешканець на ім'я Олег стверджує, що два роки тому його кіт так само несподівано помер під час грумінгу в ветеринарній клініці "Кот Матроскін".

Чоловік розповів ТСН.ua, що 28 червня привіз кота на стрижку, а вже через 20 хвилин його покликала майстер і сказала, що тварина "хвилюється".

"Коли я прийшов, у нього була задишка і він вивалив язика, сидів дивився мені в очі. Дівчина йому ще робила якісь уколи три штуки, сказавши "це щоб йому стало легше". Толком я і не зрозумів для чого вони це робили. По факту мій кіт загинув у мене на очах. У мене в самого шок на все життя", – стверджує ТСН.ua він.

Чоловік зазначив, що кіт помер під час другого візиту до грумера у "Кот Матроскін". Олег згадує, що перший раз кота стригли при ньому. А в другий нібито змусили вийти, хоча чоловік хотів бути присутнім. За його словами, у ветклініці пояснили, що тепер мають асистента, тому треба чекати на вулиці.

"Перед стрижкою я не бачив, бо нас попросили вийти, але думаю, що вони щось кололи, бо йому не могло стати відразу погано. Він зранку стрибав за голубами на балконі і почував себе на всі 100%", – розповів ТСН.ua чоловік.

Він зазначив, що сім'я з маленькою дитиною була шокована через раптову втрату домашнього улюбленця, тому до поліції не зверталася.

"Сказали таке буває. Це у вас порода зі слабким серцем (Scottish Fold - ред.) і здатна до раптової смерті", – так, за словами Олега, йому пояснили смерть тварини працівники "Кот Матроскін".

ТСН.ua намагався отримати коментар ветклініки щодо інциденту, однак за вказаним у Мережі телефоном не відповідали. Адміністраторки закладу у Facebook на час публікації матеріалу на наші запитання також не відповіли.

Нагадаємо, що мешканка Білої Церкви на ім'я Анастасія звинувачує "Кот Матроскін" у вбивстві цуценяти. Вона стверджує, що віддала працівникам тримісячного шпіца на грумінг, однак після процедури собаку віддали мертвою. Багато людей в Мережі пишуть, що їхні тварини теж постраждали від працівників цієї ветклініки. У поліції розпочали розслідування кримінального провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

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