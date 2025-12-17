"Не поїду, сказала!": як на Запоріжжі евакуюють село, де залишилось до 20 людей

Ніна Данилівна / © ТСН

Реклама

Малокатеринівка на Запоріжжі сьогодні — це зона смертельного ризику. До ворога звідси всього 8 кілометрів, а дорога до селища стала постійною мішенню для російських FPV-дронів. Попри суцільні руйнування та відсутність умов для життя, у селі досі лишаються близько 20 людей. Серед них була і 86-річна Ніна Данилівна.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

«Прощай, моя рідна»: важка розлука з домом

Це була вже третя спроба поліцейських вивезти літню жінку. Два попередні рази пенсіонерка навідріз відмовлялася їхати, попри те, що ледь пересувається хатою, не може самостійно розпалити піч чи приготувати їжу.

Реклама

«Не поїду, сказала! В мене тут два сина поховані, мамка. І мені нада тут буть», — крізь сльози відповідала жінка правоохоронцям.

Поліцейським знадобилося чимало часу та терпіння, аби переконати стареньку, що її життя — найцінніше.

«Данилівна, ми за вами приїхали, щоб ви нормально жили. Буде безпечно — повернетесь», — заспокоювали її офіцери.

Зрештою, жінка здалася. З собою взяла лише документи та два пакети з речами.

Реклама

Евакуація під прицілом дронів

Правоохоронці виїхали удосвіта, аби встигнути проскочити небезпечну ділянку до того, як «зависнуть» ворожі безпілотники. Проте, поки тривали вмовляння та збори, надворі розвиднілось. У небі вже кружляли російські дрони, що вилетіли на полювання.

Дорогою до Запоріжжя пані Ніна зізналася: понад усе боялася залишитися в селі зовсім самою, адже людей там майже не лишилося.

Ціна зволікання

Правоохоронці наголошують: кожен такий виїзд — це величезний ризик не лише для цивільних, а й для рятувальних екіпажів.

«Залишатись в селищі Малокатеринівка — небезпечно. Звертайтеся до поліцейських офіцерів громад, ДСНС або органів місцевого самоврядування. Не чекайте критичного моменту», — закликає Дмитро Молдован, поліцейський офіцер Кушугумської громади.

Реклама

Наразі Ніна Данилівна перебуває в безпеці. Її розмістили в інклюзивному шелтері Запоріжжя, де забезпечили належний медичний догляд та комфортні умови. Попри пережите, жінка вірить, що колись таки зможе повернутися до рідної хати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 10:00 новини 16 грудня. Репараційна позика для України! Збитки від російської агресії!