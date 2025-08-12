«У мене вирвали серце»: дружина вбитого ТЦКівця розповіла, що хоче зробити з підозрюваним

39-річного військовослужбовця Олександра Сикальчука було вбито місцевим мешканцем на заправці під час супроводження мобілізованих / © ТСН

Реклама

Сьогодні в Пирятині на Полтавщині заплановане перше судове засідання, підготовче, де мають почати розглядати гучну кримінальну справу — вбивство військовослужбовця одного з місцевих ТЦК 39-річного Олександра Сикальчука родичем мобілізованого.

Нагадаємо, взимку цього року на автозаправній станції в м. Пирятині під час супроводу військовозобов’язаних до навчального центру стався збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Внаслідок тяжкого поранення чоловік помер.

Згодом правоохоронці з’ясували, що напад здійснив 40-річний мешканець міста Лубни Вадим Кузуб, який, за версією слідства, намагався таким чином визволити родича своєї співмешканки від мобілізації. Він приїхав на заправку, де в той час знаходився «бусик» з мобілізованими.

Реклама

Сьогодні, 12 серпня, в день запланованого судового засідання, дружина вбитого ТЦКівця Олена Сикальчук та цивільна дружина стрільця Юлія Порада в коментарі для ТСН.ua розповіли про нові обставини справи та про те, що передувало цьому випадку, який став трагедією для обох родин.

Версія дружини ТЦКівця

Дружину Олександра Сикальчука, Олену, ми застали телефонним дзвінком у дорозі — жінка як раз їхала на судове засідання.

«Сьогодні суд, підготовче засідання. Сьогодні я вперше побачу поведінку Кузуба, його реакцію», — каже Олена Сикальчук.

Олександр Сикальчук багато фотографувався зі своїми дітьми / Фото: сторінка О. Сикальчука в соцмережі

Та продовжила: «Бог все бачить, все розсудить. Я наполягаю на найсуворішому покаранні. Найбільшого, яке можна зробити. У мене відібрали чоловіка, найкращого, який тільки міг бути на цьому світі. Відібрали найкращого батька. Діти за ним дуже сильно сумують. Це був найкращий батько. До нього діти тягнулися навіть більше, ніж до мене. Це був золотий чоловік, ніколи ні з ким не конфліктував, зі всіма знаходив спільну мову, у нього було дуже багато друзів. Виправдання покидькам немає. Це страшно. Я доб’юся того, щоб їх (Кузуба та того мобілізованого, якого він визволяв — Ред.) посадили».

Реклама

За її словами, підозрюваний застрелив зі своєї рушниці її чоловіка.

«А потім, коли мій чоловік впав, він зняв з нього його автомат. Потім підозрюваний втік разом з мобілізованим».

До цього вона додала, що до слідства не має зауважень.

«Кажу на емоціях: якби б мені дали його судити, я б його розірвала за свого чоловіка. У мене вирвали серце. Все дуже важко», — резюмувала Олена Сикальчук.

Реклама

Версія дружини підозрюваного

Цивільна дружина Вадима Кузуба, Юлія Порада, вперше за півроку в коментарі для ТСН.ua розповіла свою версію подій.

Підозрюваний у вбивстві. Фото: Полтавська обласна прокуратура

«Все було необ’єктивно. По-перше: мій родич, сирота, не сам пішов до військомату, а його «бусифікували» біля будинку. Він викликав поліцію, але поліція тоді не приїхала. Під час цього йому сказали, що якщо буде чинити опір, то надягнуть кайданки. Щодо подій на заправці: Вадим не стріляв би першим, але ТЦКівець першим пересмикнув затвор автомата. Всі інші розвернулись, не захотіли втручатись у конфлікт. У Вадима не було виходу, він пішов на випередження. У нас є адвокат, буде захищати його, щоб, можливо, для нього було пом’якшення», — каже Юлія Порада.

До цього вона сумним голосом додала: «Якщо б не було війни, то цього б не сталося. Ми б собі жили, працювали. У Вадима дві вищі освіти, у нього «золоті» руки».

Раніше повідомлялось про те, чи може працівник ТЦК застосувати зброю і в якому разі.

Реклама

Читайте також:



