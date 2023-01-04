“У мене є вада”: Данілов пояснив, чому не ховався у бункері навіть на початку війни

Секретар РНБО розповів про свої відчуття та дії у перший день повномасштабного вторгнення.

В апараті Ради національної безпеки та оборони існує специфічний підбір кадрів, тому жодної паніки в цій структурі вранці 24 лютого, коли РФ здійснила повномасштабну агресію в Україні, не було.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів секретар РНБО України Олексій Данілов.

“Не хочу видавати таємниці, але певна кількість працівників апарату [РНБО] - це люди, які мають звання офіцерів. Тому паніки ніякої не було, все було розписано — хто чим має займатися”, - пояснив він.

За його словами, після повномасштабного вторгнення за короткий проміжок часу відбулося засідання РНБО, а потім була доповідь Данілова у Верховній Раді щодо введення воєнного стану.

“Це все було відпрацьовано заздалегідь. Кожен мав розуміння, що має робити і де перебувати в той чи інший період часу”, - наголосив він.

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Секретар РНБО відзначив, що такого поняття як “негативний сценарій” розвитку подій не існувало взагалі, кожен із прогнозованих сценаріїв був реакцією на ту чи іншу ситуацію. При цьому в кожному з них передбачалося, що секретар РНБО перебуває в Києві, не в одному приміщенні з президентом, у зоні, яка дозволяє комунікацію зі всіма членами Ставки і де є зв’язок. Ще одним нюансом було те, що Данілов весь час перебував “на поверхні”.

“Я жодного разу не був у бомбосховищі по особистій причині - в мене є вада, в мене клаустрофобія, я не можу знаходитися в замкнутих підземних бункерах”, - пояснив секретар РНБО.

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