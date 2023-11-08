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У Мережі пишуть про черговий випадок дитячого суїциду у Києві: що каже поліція

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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У Мережі пишуть про черговий випадок дитячого суїциду у Києві: що каже поліція

Дівчинка 2008 року народження випала з вікна п'ятого поверху / Фото: УНІАН

За попередньою інформацією, йдеться про нещасний випадок.

У поліції Києва спростовують інформацію, опубліковану в деяких телеграм-каналах, про начебто черговий дитячий суїцид через падіння з висоти.

Правоохоронці стверджують, що інформація не вірна.

"По-перше, це не хлопець, а дівчина. По-друге, дитина жива. А по-третє, за попередньою інформацією, це нещасний випадок. Подія сталася на вулиці Семеренка у Святошинському районі. Попередньо відомо, що впала дитина з вікна п'ятого поверху. Це дівчинка 2008 року народження. Вона жива, госпіталізована до лікарні", – повідомили сайту ТСН.ua у поліції Києва.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, це нещасний випадок.

Раніше повідомлялося, що у Києві загинув 21-річний хлопець після падіння з вікна багатоповерхівки.

Нагадаємо, у Києві сталася серія самогубство підлітків. Що відомо про трагічні випадки та чи пов'язані вони з "групами смерті" - читайте за посиланням.

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Дата публікації
Перегляди
792
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