У Мережі пишуть про посилення на кордоні контролю за виїздом чоловіків – що кажуть в ДПСУ

У Мережі повідомляють про нібито посилення контролю документів у чоловіків, які виїжджають за кордон.

У соцмережах почали з'являтися повідомлення про нібито посилення контролю документів для чоловіків, хто виїжджає системою "Шлях" від вечора 29-го грудня. Так, користувачі у Facebook скаржаться на великі черги на пунктах пропуску. Також пишуть, що прикордонники перестали випускати з країни чоловіків з інвалідністю третьої групи і тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі для ТСН.ua. розповів про ситуацію на кордоні.

Він зазначив, що пропуск осіб через кордон, як і раніше здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема і Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені Постановою Уряду 57.

"Правила, в тому числі визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо це стосується чоловіків громадян України, яким загалом обмежено залишати межі України. Правилами чітко визначені категорії і умови за якими громадяни можуть перетинати кордон. Звісно прикордонники ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Таку норму нам визначає законодавство. До того ж ми часто бачимо як люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону слідуючи до прикладу з іншою метою, або використовуючи підроблені чи фіктивні документи", - розповів він.

Демченко також наголосив, що наразі змін в Правилах перетину кордону не має, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства.

"Тільки від початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів", - резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, командир штурмового батальйону відповів, чи варто зменшувати мобілізаційний вік нижче 25 років.

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