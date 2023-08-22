У Мережі з'явилося відео, як нібито працівник ТЦК пістолетом погрожував киянину: коментар поліції

В поліції коментують, що внаслідок події ніхто не постраждав.

У Києві помітили надто гаряче спілкування людей у військовій формі та цивільного чоловіка в Солом’янському районі. На відео видно, що військовий навіть погрожував чоловікові зброєю.

Користувачі соціальних мереж зазначають, що військові - представники одного з ТЦК та СП. Чоловік, якого оточили військові, вигукує: "Не стріляйте! Чому ви мене чіпаєте!?". На кадрах видно, що люди у формі не дають чоловікові пройти тротуаром.

Також читайте Резніков назвав мінімальні терміни навчання на F-16 українських пілотів

В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що вчора, 21 серпня, в телеграм-канали потрапило відео, на якому кілька військових спілкуються з перехожим, і один із них тримає зброю в руках.

"Задля перевірки на місце прибув наряд поліції. Правоохоронці встановили та опитали всіх учасників інциденту та зареєстрували дану подію в Солом’янському управлінні поліції", - розповіли сайту ТСН.ua у поліції Києва.

Там додають, що внаслідок події ніхто не постраждав, звернення й заяви до поліції не надходили. Проводиться подальша перевірка.

У Мережі з'явилося відео, як нібито працівник ТЦК пістолетом погрожував киянину

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков анонсував серйозні зміни в роботі ТЦК: чого очікувати восени.

Читайте також: