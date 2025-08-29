У Мережі показали фото цивільної дружини Януковича: усе, що відомо про неї та родину експрезидента-втікача (фото)

Родина і коханка Віктора Януковича — Любов Полежай (Садикова) / © ТСН

У Мережі з’явилися фото цивільної дружини і доньки четвертого президента України — втікача Віктора Януковича. Жінку, яку називали коханкою Януковича, звати Любов Садикова (Полежай), а падчерку — Марія Полежай. До втечі з України обидві мешкали в Межигір’ї під Києвом.

ТСН.ua розповідає, де вони перебувають зараз, який вигляд мають та чим займаються. Також читайте, що відомо про синів Януковича — Віктора та Олександра і його офіційну, вже колишню дружину Людмилу Янукович.

Хто така Любов Полежай (Садикова)

Любов Полежай (дівоче прізвище Садикова) опинилася в Києві завдяки родинним зв’язкам із оточенням Януковича. Вона стала однією з найобговорюваніших жінок після втечі експрезидента у 2014 році.

Полежай пройшла шлях від офіціантки до державної служби, роботи помічницею депутатів і власниці бізнесів. У цей період у неї зав’язалися близькі стосунки з Януковичем, які стали публічно відомими після відкриття «Межигір’я» для журналістів — портрети і речі Полежай та її доньки знайшли в резиденції.

Любов Полежай (Садикова), цивільна дружина Віктора Януковича

Відомо, що Любов Полежай народилася у 1975 році в Єнакієвому (Донецька область) — тій же місцевості, що і Янукович. Нині їй 50 років.

Вона — рідна сестра кухарки Януковича Надії Марінцевої. Разом з чоловіком Єгором Полежай переїхала до Києва у 2003 році — після першого призначення Януковича прем’єр-міністром. Її покликали працювати офіціанткою комплексу «Зоряний», на території якого розташовувався штаб «Партії регіонів», ресторан для членів партії та робочий кабінет Януковича.

Через три роки роботи Полежай розійшлася зі своїм першим чоловіком. Від цього шлюбу в неї є дочка Марія.

Любов Полежай (Садикова) і її донька Марія

Пізніше в Києві Полежай отримала посаду «головного спеціаліста Управління адміністративних будівель Кабінета міністрів». У грудні 2007 року, коли парламент очолила Юлія Тимошенко, Полежай стала помічницею нардепки Юлії Льовочкіної.

«Фактично Льовочкіна з міркувань просування в партійній ієрархії, нарощування впливу та довірчих відносин з Януковичем взяла собі помічницею людину, яка в результаті не працювала, але отримувала зарплату з бюджету, надбавки за вислугу років і виконання особливо важливої ​​роботи і навіть премію», — розповідав нардеп Сергій Лещенко у блозі «Української правди».

За його словами, Полежай влаштувала свою рідну сестру — Надію Маринцеву — куховаркою до Януковича. З 2008 до 2012 року Маринцева вважалася помічницею нардепа Андрія Кравця, а потім Юлії Ковалевської з «Партії регіонів». Водночас Ковалевська нібито навіть не знала своєї помічниці в обличчя.

Любов Полежай (Садикова), цивільна дружина Віктора Януковича / © Facebook

Через вісім місяців після інавгурації Януковича — 9 листопада 2010 року — Полежай пішла від Льовочкіної.

На момент проживання в Україні, Полежай володіла розкішним салоном краси Crystal Spa на Оболонській набережній в Києві. Він був розташований у кількох метрах від двокімнатної квартири Януковича, де він був офіційно прописаний під час обрання президентом.

Салон Crystal Spa в Києві коханки Януковича Любові Полежай

Салон Crystal Spa в Києві коханки Януковича Любові Полежай

Також Полежай керувала благодійним фондом «Дорога майбутнього». Цей фонд перейнявся долею дитячого оздоровчого центру «Славутич» у Переяслав-Хмельницькому і у 2011 році його було реконструйовано. Після цього до табору «потекли» державні кошти.

Про стосунки Полежай з Януковичем стало відомо після відкриття «Межигір’я» для журналістів у 2014 році. У резиденції знайшли особисті речі Полежай, її портрети та дитячі малюнки. Оточення Януковича також підтвердило, що вона була його цивільною дружиною, і разом вони виховували її доньку від першого шлюбу.

Портрет Любові Полежай (Садикової) в Межигір’ї / © Радіо Свобода

Любов Полежай (Садикова) з донькою Марією / Фото знайшли в Межигір’ї

Після Революції Гідності Янукович разом із своєю коханкою та падчеркою виїхали до Росії. За деякими даними, він придбав для них квартиру в Сочі, інші джерела стверджують, що вони мешкали у престижному селищі Барвиха під Москвою.

Падчерка Януковича Марія Полежай на малюнках підписувала його як VF (Віктор Федорович) / Фото з Межигір’я

Польське видання новинного журналу Newsweek повідомило у грудні 2015 року, що Янукович і Полежай жили в розкішному будинку в елітному передмісті Москви, Рубльовці, де мешкають найвпливовіші та найбагатші люди Росії.

Через рік після втечі жінка оформила новий паспорт і тепер відома як Любов Садикова. Згідно з даними держреєстру, вона стала власницею магазину «ЩедроДар» у дорогому житловому комплексі «Сочі Парк». Про це стало відомо у березні 2025 року.

Що відомо про падчерку Януковича — Марію Полежай

У серпні 2025 року в Мережі з’явилися свіжі фото цивільної дружини Януковича з її донькою від першого шлюбу Марією.

Любов Садикова (Полежай) і її донька, падчерка Януковича Марія Полежай

За даними ЗМІ, після втечі до Росії дівчина відвідувала гімназію №5 у Сочі. У 2017 році рідний батько дівчинки Єгор Полежай, який на той момент проживав у Костянтинівці Донецької області, розповів ТСН, що не має можливості побачитися або хоча б поговорити телефоном з Марією.

Марія Полежай в дитинстві, падчерка Януковича

Марія Полежай в дитинстві, падчерка Януковича

Пізніше дівчина вступила до Московського державного університету і закінчила юридичний факультет. Під час навчання Марія Полежай володіла автомобілем Audi Q7 та квартирою площею 148 м². За оцінками рієлторів, така квартира коштує близько 125 млн рублів (понад 1,6 млн доларів).

Марія Полежай, падчерка Януковича

Минулої весни Марія закінчила магістратуру і влаштувалася на роботу. Наразі вона відповідає за напрямок «міжнародна комунікація» у Раді федеральної території «Сіріус», створеній за ініціативою російського диктатора Володимира Путіна.

Марія Полежай, падчерка Януковича

Офіційна дружина Януковича — Людмила

Віктор Янукович офіційно був одружений з Людмилою Янукович (у шлюбі з 1971 року). У них народилося двоє синів — Олександр і Віктор.

Віктор і Людмила Янукович

До 2010-х років Людмила жила у Донецьку й майже не з’являлася публічно, тим часом сам Янукович мешкав у «Межигір’ї». Уже під час президентства стало відомо, що поруч із ним у резиденції живе Любов Полежай.

У ЗМІ неодноразово писали, що стосунки з Полежай почалися ще тоді, коли він перебував у шлюбі. У 2017 році сам Янукович у коментарі російським журналістам підтвердив, що розлучився з Людмилою після 45 років шлюбу і живе разом із молодшою на 25 років Любов’ю Полежай у Росії.

Віктор і Людмила Янукович

Де зараз Людмила Янукович

Сьогодні Людмила Янукович проживає в тимчасово окупованому Криму, в селищі Відрадне під Ялтою. Там жінка оселилася після втечі свого чоловіка Віктора Януковича в 2014 році.

Людмила Янукович / © УНІАН

Вона мешкає у розкішному маєтку, відомому як «чайний будиночок», що раніше належав родині Януковичів. Попри скромну назву, цей маєток площею 1,2 гектара має власний пляж, спа-центр, басейн та інші зручності.

Крім того, Людмила Янукович, за неофіційними даними, має власний бізнес у Севастополі. Вона, ймовірно, також володіє мережею елітних продуктових супермаркетів під назвою «Меркурій».

Людмила Янукович / © УНІАН

Чутки про смерть Людмили Янукович

24 січня 2022 року у ЗМІ з’явилися чутки про смерть Людмили Янукович.

Одним із тих, хто повідомив про смерть ексдружини Януковича, був політтехнолог Володимир Петров. «Людмила Янукович померла годину тому», — написав він у своєму Telegram-каналі ввечері 23 січня.

Віктор і Людмила Янукович / © УНІАН

Він зазначив, що Янукович померла після вакцинації препаратом «Супутник V». Однак наступного дня юристи сташого сина Януковича спростували ці чутки, назвавши їх «чорним піаром», і підтвердили, що Людмила Янукович жива та здорова.

Сини Януковича — Віктор і Олександр

Молодший син Віктора Януковича — Віктор Янукович-молодший. Народився 1981 року. Був депутатом Верховної Ради від «Партії регіонів» у 2006–2014 роках. Загинув 20 березня 2015 року на озері Байкал, Росія — у віці 33 років.

Під час катання на мікроавтобусі Volkswagen, пристосованому для пересування по льоду, машина провалилася під кригу. У салоні було шість людей, п’ять врятувалися, а сам Янукович-молодший потонув, бо не встиг відстебнути ремінь безпеки. Похований в Севастополі в окупованому Криму. У нього залишилася дружина Ольга та син Ілля.

Віктор Янукович з дружиною та синами

Олександр Янукович — старший син експрезидента. Народився 10 липня 1973 року в Єнакієве, Донеччина (52 роки). З лікаря-стоматолога перетворився на великого бізнесмена завдяки політичному впливу батька. Після втечі батька також утік з України. Перебуває під санкціями й судовими справами — зокрема за відмивання коштів та розкрадання держмайна, але частину активів зберіг.

За повідомленнями журналістів, після втечі оселився у Росії, переважно в Ростові-на-Дону. Офіційних публічних виступів старший син Януковича не дає, живе закрито. Відомо, що він одружений із Лілією Янукович і має сина

Чутки про народження сина Януковича і Полежай

У 2019 році українська журналістка Соня Кошкіна написала, що у Януковича й Полежай нібито народився син на ім’я Григорій. За її словами, дитину назвали на честь батька Януковича.

Час народження — орієнтовно 2017–2018 роки, тобто вже після втечі експрезидента з України. Водночас жодного офіційного підтвердження від самого Януковича або Полежай не було. У відкритих російських чи українських держреєстрах відомостей про дитину також немає.