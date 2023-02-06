У метро Києва пара слухала пісню про "Побєду": поліція вже їх шукає

У Києві на станції метро "Поштова площа" пасажири помітили пару, яка дивно поводилася. Чоловік та жінка увімкнули на повний звук мобільного телефону радянську пісню, яку дуже люблять та часто виконують в Росії, зокрема і під час війни, яку розпочали проти України, - "Дєнь Побєди" у виконані Льва Лещенка. Жінка ще й приспівувала та намагалась підтанцювати.

Така поведінка пари обурила деяких пасажирів та користувачів соціальних мереж.

Люди пишуть, що пара просто провокувала людей, але до них ніхто так і не підійшов.

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В поліції Київського метрополітену сайту ТСН.ua повідомили, що встановлюють особи людей, які є на відео.

"Ми шукаємо цих людей. Перевіряємо записи камер відеоспостереження "Безпечне місто". На дії цих людей ніхто з пасажирів не скаржився офіційно. Але тим не менше, ми їх розшукуємо аби встановити їх особистості та дізнатись, чим вони займаються", - розповіли нам в поліції Київського метрополітену.

Правоохоронці зазначають, що жінка на відео була явно напідпитку, а заходити на станції метро в нетверезому стані заборонено.

В поліції додають, що слухання музики в метро не заборонено, зокрема і радянських пісень – офіційно на них немає табу. Але особи з відео все рівно будуть встановлені.

"Ми ж не знаємо, чим ще займаються ці люди – що вони вже зробили або ще зроблять. Коли ми встановимо їх особи, то у всьому будуть розбиратися слідчі, а також надавати правову кваліфікацію їх діям. Перевірка та пошук тривають", - додають в поліції.

Нагадаємо, Верховна Рада найближчим часом знову подовжить термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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