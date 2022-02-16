У метро Києва пояснили, чому шість станцій перевели на новий режим роботи

У метро Києва пояснили, чому шість станцій перевели на новий режим роботи

Люди переходять до сучасних способів оплати проїзду, поповнення транспортних карток.

У Києві шість станцій столичної підземки від 16 лютого почали працювати без касирів.

Чому в підземці вдались до такого експерименту та як тепер пасажири купуватимуть квитки, ТСН.ua розповіли у КП "Київський метрополітен".

Наприклад, на станції київського метро "Почайна" від восьмої вечора касир працюватиме лише на одному вході, на іншому - квитки до підземки доведеться купувати через термінал, або ж користуватись платіжними картками чи проїзними.

Загалом сьогодні в такому режимі працюватимуть шість станцій, а саме:

"Житомирська" (вест. №1);

"Нивки"(вест. №2);

"Почайна" (вест. №2);

"Іподром"(вест. №1);

"Харківська"(вест. №1);

"Бориспільська"(вест. №2).

Київський метрополітен

Але чому київський метрополітен вдався до такого експерименту? Відповідь проста – цифровізація. Ми, наприклад, купуємо квитки у кіно онлайн, так само і квитки на потяг. Тож подібну практику хочуть започаткувати і в підземці. Про це розповіла заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

"Касирів там не буде з восьмої вечора до восьмої ранку. Всі станції обладнані автоматами, де самостійно можна купити квиток і купити картку. І наші пасажири переходять в онлайн. І, відповідно, кількість пасажирів, які потребують послуги касира, наприклад, підійти до вікна щось запитати, їх зменшується. Люди переходять до сучасних способів оплати, поповнення (транспортних карток - ред.)", - каже Макогон.

Серед переваг такої системи – зекономлений час, не доведеться стояти в натовпі, не буде черг – а це дуже важливо під час пандемії.

ТСН.ua також поцікавився, чи чекати на повне зникнення касирів у столичній підземці в майбутньому. Але нас запевнили, що у найближчий час – точно ні. За кілька місяців дані подібного експерименту проаналізують і вже тоді, можливо, поширять його і на інші станції. Але тут постає питання: якщо колись метро все таки перейде в онлайн чи на безконтактну оплату, що буде з касирами? ТСН.ua запевнили, що роботи ніхто не втратить.

"Ми - комунальна установа. Ми завжди пропонуємо альтернативу – так передбачає законодавство. Люди, які працюють в метрополітені, вони проходять спецефічне навчання, тому ми робимо все, щоб залишати у себе тих людей, яких ми навчили у себе на підприємстві", - наголосила Макогон.

Тож ті, хто прямуватимуть ввечері через вищезазначені станції метро, заздалегідь подбайте про квитки. Якщо ж проблеми все таки виникнуть, пам'ятайте - в іншому вестибюлі кожної з цих станцій касири є, тому за квитками можете звертатись і туди.

Нагадаємо, Київський метрополітен може добудувати станцію "Львівська брама", яка розташована у центрі міста. Вже оголошено тендер на проєктні роботи, але терміни відкриття станції наразі невідомі. Очікувана вартість робіт складає майже 73,5 млн грн.

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