У метро Києва пояснили дивну хурделицю у вагоні: що сталося (відео)

У Київському метрополітені просять пасажирів повідомляти про подібні випадки через пристрій у вагоні.

У Київському метрополітені розповіли про одну з можливих причин засніженого вагону, який курсував червоною лінією метро з хурделицею всередині.

"Під час повітряної тривоги, поїзд стояв на відкритій ділянці метро при певному температурному режимі. На нього падав сніг і накопичився на даху вагонів. Після відбою тривоги, поїзд одразу вивели на лінію, а вже під час руху, сніг, що накопичився на даху почав через вентиляцію потрапляти в салон і запорошувати пасажирів, які їхали у вагоні", - пояснили сайту ТСН.ua в Київському метрополітені.

Тож тут збіглося декілька факторів: повітряна тривога, сильний мороз, мілкий сніг та сильний вітер.

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У підземці просять пасажирів у подібних випадках користуватися пристроєм "пасажир-машиніст" та повідомляти про ситуацію в вагоні.

На лінію одразу виведуть резервний поїзд, а той, в якому було виявлено несправність або навіть сніг, буде відправлено у депо, щоб навести у ньому лад.

Нагадаємо, мешканців Києва шокувало відео з хурделицею в салоні вагону метро, який опублікували у Мережі. На кадрах видно засніжених пасажирів та їх особисті речі. Дрібний сніжок запорошує вагон на відкритій ділянці підземки у Києві. Повідомляється, що в таких умовах пасажири їхали в бік центра міста від станції "Лісова", а всередині вагону мело, майже, як на вулиці.

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