У метро Києва сталася надзвичайна подія на ескалаторі: що відомо

У Києві сталася надзвичайна подія в метрополітені. В соціальних мережах пишуть, що нібито дівчина їхала на ескалаторі на станції метро "Арсенальна" і її нога провалилася на сходинці, після чого ногу зажувало. Нібито на місце події приїжджали працівники швидкої допомоги.

У КП "Київський метрополітен" у коментарі ТСН.ua спростували цю інформацію і розповіли, як все було насправді.

"Орієнтовно о 17:30 черговий персонал станції "Арсенальна" зупинив ескалатор ручкою "стоп" для уникнення падіння пасажирки. Травмувань не було. Лікарі швидкої не викликались. Пасажирка сіла у поїзд і поїхала зі станції", - розповіли сайту ТСН.ua в Київському метрополітені.

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У поліції Київського метрополітену додають, що жінка літнього віку їхала з великою сумкою, яка застрягла в зубцях ескалатора. Щоб дістати сумку і зупиняли ескалатор. Там додають, що на місці був працівник поліції. Він запитав чи все добре, запропонував допомогу, але жінка відмовилась і поїхала далі.

Нагадаємо, вантажівкам заборонили в’їзд до Києва через спеку.

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