У метро Києва сталася тиснява на одній зі станцій підземки: яка причина

Люди не могли зайти на станцію метро "Теремки".

У київському метрополітені 13 листопада помітили величезний натовп із пасажирів, які не могли вільно зайти на станцію метро "Теремки".

Про це свідчать опубліковані в Мережі відео очевидців.

Вранці 13 листопада біля вхідних дверей на станцію метро "Теремки" зібрався величезний натовп людей та була помітна тиснява біля турнікетів. Відповідні кадри публікують очевидці у соціальних мережах. Люди просто не могли зайти на станцію, хоча обладнання з оплати проїзду працювало справно.

В "Київському метрополітені" запевнили в коментарі для ТСН.ua, що натовп на вході до станції зібрався через збільшення пасажиропотоку.

"Було збільшення пасажиропотоку. Наразі станція працює у звичайному режимі. Можливо, до "Теремків" одночасно приїхало багато наземного транспорту. Необхідно проаналізувати, як буде в інші дні", – повідомили у "Київському метрополітені".

У метро Києва сталася тиснява: люди не могли зайти на станцію

Нагадаємо, 6 листопада на станції метро "Почайна" раптово помер чоловік. Йому стало погано, тож поліцейські та медики намагалися реанімувати чоловіка, однак врятувати його життя не вдалося.

Читайте також: