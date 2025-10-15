- Дата публікації
У метро Києва помітили аномально велике скупчення пасажирів: що сталося
Перехід між центральними станціями підземки був вщент заповнений людьми.
У столичному метрополітені помітили неймовірно велике скупчення пасажирів. Людьми була вщент заповнена станція метро «Майдан Незалежності». Дехто навіть охрестив натовп у метро «транспортним колапсом».
В Київському метрополітені ТСН.ua пояснили причину великого скупчення пасажирів та запевнили, що ніякого колапсу не було, просто вечірній пік.
«Було збільшення пасажиропотоку на пересадці станції „Майдан Незалежності“ в порівнянні з робочим днем в період 18:10-18:30. Черговий станції повідомляє, що по обох коліях станції „Майдан Незалежності“ прибували заповнені пасажирами поїзди. Люди йшли на пересадку, щоб потрапити на станцію „Хрещатик“, — розповіли у підземці.
Там додають, що з часом пасажиропотік нормалізувався, ніяких збоїв у роботі метрополітену не було.
Нагадаємо, що вчора, 14 жовтня, через перебої з електропостачанням на окремих станціях метро короткочасно знизилася напруга, тому пропало освітлення. Перерва тривала до 1 хвилини.