У Миколаєві підвал будинку затопила каналізація: комунальники три місяці з'ясовують, хто мінятиме трубу

У Миколаєві підвал будинку затопила каналізація: комунальники три місяці з'ясовують, хто мінятиме трубу

Керуюча компанія посилає до управління ЖКГ, управляння ЖКГ — до керуючої компанії.

Фекалії, сморід, комарі та таргани — так живуть мешканці багатоповерхівки в Миколаєві. Підвал будинку затопила каналізація і фекальні води лиш прибувають. Нечистоти почали заливати підвал іще в червні, скаржаться люди. Комунальники встановили причину. Виявилося, що каналізаційну трубу пробили корені старого дерева. Причину встановили, утім, за три місяці труби так і не замінили.

Про це йдеться 11 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Акація віднедавна зробила нестерпним життя цілого будинку і спантеличила міських посадовців. Саме через це дерево, на думку місцевих жителів, підвали постійно заливає каналізація. Нечистоти не встигають вичерпувати.

Неймовірний сморід чути не лише у підвалі, а й навколо. Особливо запах каналізації та висока вологість концентрується на першому поверсі. У квартирах жителі задихаються від смороду.

На місці ще кілька місяців тому побував десант комунальних майстрів. Вони заявили, що каналізаційну трубу зруйнувала та сама акація.

Новини України: підвал будинку в Миколаєві затопила каналізація

Перше, що робили пожильці: звернулись до керуючої компанії, яка має обслуговувати комунальні мережі будинку. Там запевнили, що рішення проблеми просте — потрібно замінити трубу. Але міняти її самі не можуть.

Запит на знесення дерева мандрував кабінетами посадовців два місяці. З керуючої компанії — до департаменту житлово-комунального господарства, а звідти до екологічної інспекції.

Нарешті акацію зрубали. А от нечистоти у підвалі лишилися. Хто має міняти трубу, комунальники так і не визначились. Керуюча компанія посилає до управління ЖКГ, управляння ЖКГ — до керуючої компанії.

Тим часом жителі самотужки вичерпують нечистоти з підвалів і благають комунальників вирішити, хто і що має робити, до того, як нечистоти зруйнують фундамент будинку.

Нагадаємо, що у Києві під час будівництва метро пошкодили каналізацію. Тепер мешканці сотень квартир живуть над нечистотами, бо вони замість каналізації течуть до підвалу.

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