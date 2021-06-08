У Миколаєві рибалка натрапив на тіло в простирадлі: з’явились подробиці вбивства батька сином

Товариша підозрюваного нині допитує поліція.

Пішов на риболовлю, а знайшов небіжчика. У Миколаєві чоловік витяг із річки тіло в простирадлі з купою каменюк. Поліція швидко встановила особу загиблого. 64-річного чоловіка понад тиждень розшукували як безвісти зниклого.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

Чоловік прийшов на берег, поставив вудки і побачив, що за 2 метри у воді плаває небіжчик загорнутий в простирадло. Цю рибалку, зізнається Сергій, він не забуде ніколи. «Коли підійшов, побачив обриси - плечі, тулуб. Я його взяв за цю тканину і підтягнув до себе ближче», - згадує чоловік.

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Коли приїхали копи і розрізали простирадло, каже Сергій, стало зрозуміло що це вбивство. Труп, який пробув у воді кілька днів, намагалися притопити камінням. «Він був в мішку, плюс в ногах камені – граніт. Сильно било побито - по тулубу, по руках», - розповідає Сергій.

«Виявив травми голови та тулуба. Оперативники карного розшуку швидко встановили особу загиблого. Ним виявився 64-річний миколаївець, який понад тиждень перебував у розшуку, як безвісти зниклий», - каже начальник відділення поліції №1 Миколаївського районного управління поліції Андрій Донець.

У розшук чоловіка подала дружина. Коли копи дізналися, що з подружжям жив їхній 36-річний син, саме він і потрапив під підозру. Адже під вікнами будинку лежала купа гранітних каменів, схожих на ті, що знайшли при трупі. «Сам дядько Толя з моїм чоловіком привезли каміння будували паркан. Хто б знав, що вони підуть на вбивство», - каже сусідка загиблого Жанна.

Син зізнався, що вбив батька, коли матері не було вдома. Спочатку вони разом випивали, а потім посварилися через телевізор – не поділили канали. «Придушив руками, потім штовхнув, він впав», - зізнався підозрюваний.

Коли отямився - вирішив сховати тіло. Загорнув його у простирадло, напхав туди каменюк та покликав товариша із машиною. Нібито вивезти сміття. «Він під’їхав, повантажив якісь камені. З квартири щось. Він каже, що не знав, що труп, просто говорить, сміття», - розповідає понята.

Новини України: у Миколаєві рибалка витягнув із річки небіжчика в простирадлі з купою каменюк

Товариша підозрюваного нині допитує поліція. Родина благонадійна і спокійна, кажуть сусіди. Ніколи не чули, щоб чоловіки сварилися. «Вони працювали із батьком удвох і квартиру собі утепляли, і людям помогали, ну випивали, але щоб ханиги, п’яниці, алкаші були – ми цього не можем сказати», - розказують сусіди.

Чоловіку, затриманому за вбивство батька, загрожує довічне ув'язнення.

Натомість Сергій, який випадково допоміг викрити злочин, каже – на річку тепер піде не скоро.

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