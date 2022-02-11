У Миколаєві рятувальники створили відео для людей із проблемами слуху: розповідають, що робити під час бойових дій

У Миколаєві рятувальники створили відео для людей із проблемами слуху: розповідають, що робити під час бойових дій

Ролик з використанням жестової мови створили через хвилю псевдомінувань.

Який вигляд може мати вибухівка. Миколаїві рятувальники створили навчальний відеоролик для дітей з порушенням слуху.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 лютого.

У відео жестовою мовою рятувальники показали як діяти дитині, якщо вона побачить підозрілий предмет. Адже вибухівка може бути закладена і в іграшці, і в телефоні, кажуть вибухотехніки.

Рятувальники пояснюють: ролик з використанням жестової мови створили через хвилю псевдомінувань. Бо з'ясували, що інформації, яка була б доступна і зрозуміла людям із вадами слуху, ніде немає. Окрім ролика для дітей провели заняття, на якому учні спецшколи могли побачити вибухонебезпечні предмети.

“При виявленні якогось вибухонебезпечного предмета або підозрілого предмета, не треба щось робити самотужки, потрібно кликати когось із дорослих та доповісти до екстреної служби”, — акцентував старший сапер Антон Ігнатенко.

“Для людей із вадами слуху такої інформації немає. Я сам намагаюся вивчати все, це дуже важливо. Потрібно додати зброю, раптом війна відбудеться, як евакуюватися, як поводитися, знати про бомбосховища”, — додав учень спецшколи для дітей із вадами слуху Миколаіва Олексій.

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