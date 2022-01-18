У Миколаєві та Черкасах "мінери" відправили школярів на дистанційку

У Миколаєві та Черкасах "мінери" відправили школярів на дистанційку

Діти до кінця тижня навчатимуться онлайн.

Відправити школярів на дистанційку через постійні псевдомінування. Таку рекомендацію навчальним закладам надали управління освіти Миколаєва та Черкас.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 18 січня.

Напередодні у цих містах знову надходили анонімні повідомлення про вибухівку у школах. Учнів евакуювали, територію перевірили, нічого підозрілого не виявили. Аби не зривався навчальний процес - усі черкаські учні щонайменше до кінця тижня навчатимуться онлайн.

Погодилися тимчасово перейти на дистанційне навчання і кілька миколаївських шкіл.

Чергова хвиля псевдомінувань розпочалася в Україні, нагадаємо, минулого тижня. Різними містами - окрім шкіл - невідомі погрожували підірвати аеропорти, метро, ТРЦ і навіть пам’ятники. Зокрема, напередодні ввечері у Києві через такі погрози довелося закривати три станції підземки. Експерти обстежили кожен об’єкт та жодного разу небезпеки не виявили.

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