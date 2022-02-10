У Миколаєві водій здійснив сальто на авто і застріг в паркані: машину ніхто не забирав майже добу

У Миколаєві водій здійснив сальто на авто і застріг в паркані: машину ніхто не забирав майже добу

Проте евакуацію влаштували потай від поліції, чи рятувальників

Автівка застрягла у паркані у Миколаєві і вже добу її не можуть забрати з приватного обійстя, де все сталося.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Авто влетіло в огорожу будинку в приватному секторі і застрягло. Очевидці кажуть, водій летів на великій швидкості, не впорався з кермуванням і машину викинуло просто на паркан одного з обійсть.

«Не видно було, що він п'яний, чесно кажучи, він спочатку, говорили, у шоці виліз», - розповідає місцева мешканка Валерія.

Автівку зім'яло, утім кермувальник, кажуть люди, не постраждав. Він сам вибрався із салону. І коли почув, що жителі викликають копів, хутко пішов геть, покинувши авто в огорожі.

Порушника розшукала поліція, але авто із місця аварії вони не забрали. Хто зараз викликав евакуатор, який забрав автівку, залишається невідомо.

Новини Миколаєва: автівка застрягла у паркані і її вже добу не можуть звідти забрати

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