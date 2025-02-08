У Миколаєві волонтери намагаються прилаштувати чотирилапих, які лишився під обстрілами: зворушливі кадри

У Миколаєві волонтери влаштовують виставки тварин і намагаються прилаштувати тих, хто залишився під обстрілами. Багато з них – бойові собаки, які народжувалися поруч із військовими.

Про це в ексклюзивному репортажі з міста розповіли журналісти TSN.ua.

Сон у чотирилапих відповідний – після обстрілів вони не звертають уваги на те, що відбувається навколо. Дівчата, які шукають чотирилапим родини, не втрачають надію, що прилаштують кожного.

У Миколаєві волонтери намагаються прилаштувати тварин / Скриншот із відео

“Це в мене на аеродромі в нас сучка родила дев’ять щенят. От це один із дев'яти. Йому два місяці, він вже вакцинований одною вакциною, ще буде друга вакцина. У нас ще є чотири дівчинки чудові. Вони всі в нас бойові, всі в нас гарні. Одного сьогодні віддали, його братка, двох перед цим двох так само віддали. А ще чотири дівчинки, один хлопчик. Треба гарну родину шукає, шукає сім'ю. Мій номер 096 188 7091. Буде класний охоронник”, – розповідає волонтерка Аня і показує цуценя.

Ще одна волонтерка Марія привезла собак із Чорнобаївки. Каже, там вони також постійно під обстрілами. Але їде до Миколаєва щоразу, аби знайти їм добрі руки.

У Миколаєві волонтери намагаються прилаштувати тварин / Скриншот із відео

“У нас дуже багато тварин з зон бойових дій надходять, там де села вже знесли під нуль. Хлопці рятують тварин, передають нам і ми приводимо їх тями, стерилізуємо, вакцинуємо, потім шукаємо їм сім'ї”, – каже Марія.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИКОЛАЇВ - МІСТО-ФОРПОСТ! Чим пишаються місцеві та чому повертаються у знищені села?

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