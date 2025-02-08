У Миколаєві волонтери намагаються прилаштувати чотирилапих, які лишився під обстрілами: зворушливі кадри

Дівчата, які шукають чотирилапим родини, не втрачають надію.
У Миколаєві волонтери влаштовують виставки тварин і намагаються прилаштувати тих, хто залишився під обстрілами. Багато з них – бойові собаки, які народжувалися поруч із військовими.
Про це в ексклюзивному репортажі з міста розповіли журналісти TSN.ua.
Сон у чотирилапих відповідний – після обстрілів вони не звертають уваги на те, що відбувається навколо. Дівчата, які шукають чотирилапим родини, не втрачають надію, що прилаштують кожного.
“Це в мене на аеродромі в нас сучка родила дев’ять щенят. От це один із дев'яти. Йому два місяці, він вже вакцинований одною вакциною, ще буде друга вакцина. У нас ще є чотири дівчинки чудові. Вони всі в нас бойові, всі в нас гарні. Одного сьогодні віддали, його братка, двох перед цим двох так само віддали. А ще чотири дівчинки, один хлопчик. Треба гарну родину шукає, шукає сім'ю. Мій номер 096 188 7091. Буде класний охоронник”, – розповідає волонтерка Аня і показує цуценя.
Ще одна волонтерка Марія привезла собак із Чорнобаївки. Каже, там вони також постійно під обстрілами. Але їде до Миколаєва щоразу, аби знайти їм добрі руки.
“У нас дуже багато тварин з зон бойових дій надходять, там де села вже знесли під нуль. Хлопці рятують тварин, передають нам і ми приводимо їх тями, стерилізуємо, вакцинуємо, потім шукаємо їм сім'ї”, – каже Марія.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МИКОЛАЇВ - МІСТО-ФОРПОСТ! Чим пишаються місцеві та чому повертаються у знищені села?
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